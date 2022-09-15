Совбез Армении: Ереван и Баку договорились о перемирии

Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, сообщил в ночь на четверг, 15 сентября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Однако, по его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, не существует.

„Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о перемирии с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность“, - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.

Подтверждения этой информации со стороны Азербайджана пока не поступало. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян написал в Facebook, что с 20.00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительных инцидентов не зафиксировано.

Протесты в Ереване с требованием отставки Пашиняна

Вечером 14 сентября несколько тысяч человек перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Поводом для протестов послужило заявление Пашиняна о готовности властей подписать некий документ с Азербайджаном, который, по его словам, может вызвать критику многих граждан Армении. По данным СМИ, многие восприняли слова главы правительства, сказанные во время выступления в парламенте, как отказ от претензий на самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику.

Позднее Пашинян на своей странице в Facebook заявил, что не собирается подписывать никаких документов. „Дорогие соотечественники, призываю, прошу не поддаваться манипуляциям. Никакого документа не подписывалось и к подписанию не готовится. Это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны“, - подчеркнул глава армянского кабмина.

Служба национальной безопасности Армении заявила, что слова премьера были искажены и „манипулятивно представлены различными СМИ“.

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