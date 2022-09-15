Комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией обсудит компенсацию расходов Сирет Котка

Председатель специальной комиссии по борьбе с коррупцией Март Хельме заявил, что тема компенсации расходов Сирет Котка обязательно будет расследована. „Мы не оставим это дело без внимания“, – подтвердил Хельме и добавил, что в случае члена Рийгикогу финансовые вопросы должны не только казаться безупречными, но и быть таковыми.

Хельме сказал, что возмещение расходов Сирет Котка должно быть уточнено, поскольку речь идет о деньгах налогоплательщиков. „Мы имеем дело с членом Рийгикогу, который до сих пор находится на государственной службе и за счет налогоплательщиков получает возмещения и компенсации за жилье“, - сказал он.

Однако до начала расследования необходимо собрать соответствующие доказательства и вынести вопрос на повестку дня комиссии. „Нужно выяснить, получила ли она доход, неправомерно ли использовала свои возмещения, какие могут быть дополнительные обстоятельства. Мы должны выслушать человека и собрать соответствующие факты, чтобы дать этому свою оценку“, — пояснил Хельме и добавил, что они не могут возбуждать дело только на основании того, что появилось в прессе.