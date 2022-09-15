Рейнсалу предложит правительству отказаться от сотрудничества с РФ по таможенным вопросам

Между Россией и Эстонией сейчас действует бессрочный договор о таможенном сотрудничестве. Прекратить его можно письменным уведомлением одной из сторон, но он продолжит действовать в течение шести месяцев после уведомления, говорится в повестке заседания правительства на 15 сентября.