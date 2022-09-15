Новости Эстонии
15.09.2022, 08:07

Рейнсалу предложит правительству отказаться от сотрудничества с РФ по таможенным вопросам

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Uue valitsuse esimene pressikonverents 21.07.2022
Uue valitsuse esimene pressikonverents 21.07.2022
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

На заседании правительства 15 сентября министр иностранных дел Урмас Рейнсалу представит проект распоряжения о прекращении договора между Эстонией и Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам, пишет rus.err.ee.

Между Россией и Эстонией сейчас действует бессрочный договор о таможенном сотрудничестве. Прекратить его можно письменным уведомлением одной из сторон, но он продолжит действовать в течение шести месяцев после уведомления, говорится в повестке заседания правительства на 15 сентября.

Договор был заключен в 1997 году.

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