Супер! Эпп Мяэ завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира

Мяэ повела в борьбе за бронзу со счетом 1:0, потому что соперница была слишком пассивная. Позже, в свою очередь, Ди Стасио заработала очко за пассивность эстонки. При счете 1:1 Мяэ определенно нуждалась в броске, ведь она последней получила предупреждение за бездействие. На последней минуте Мяэ поймала ногу Ди Стасио и вытолкнул ее за пределы ринга. Мяэ выиграл матч 2:1 и заработал себе бронзу ЧМ.

Ясемин Адар из Турции завоевала золото в Белграде в супертяжелом весе, очень убедительно победив в финале египтянку Самар Амер со счетом 6:0. В первом матче за бронзу женской супертяжелой (-76 кг) Юка Кагами из Японии довольно убедительно выиграла со счетом 4:0 у Дженезис Реаско из сборной Эквадора.

Мяэ завоевала уже свою четвертую медаль на чемпионатах мира. В прошлом году ей досталось серебро, а в 2015-м и 2019-м - бронзу.