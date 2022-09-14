Кая Каллас: Путин использует энергию в качестве оружия, но мы не одни(38)
На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас ответила на вопросы о ситуации в государстве и энергетическом кризисе, - сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Премьер-министр признала, что мы столкнулись одновременно с энергетической, гибридной и информационной войной. Для того, чтобы пережить тяжелые времена, нам нужно сохранить единство. „Путин не скрывает, что использует энергию в качестве оружия против западного мира. Путин рассчитывает на то, что мы не выдержим, что запад сломается, разрушится наше единство и, между нами, как между обществами возникнет раскол. Но мы не должны позволить Путину добиться этого – это вопрос нашей безопасности, – сказала Каллас. – Мы придерживаемся мнения, что Эстония никогда больше не должна оставаться одна. Никогда больше! Из-за того, что в 1940-х мы оказались в одиночестве, оккупация Эстонии стала возможной. Но теперь у нас есть союзники, и мы не одни. Сообща мы решаем эти вопросы, и в этом и есть наша сила“.
Премьер-министр перечислила меры для смягчения нагрузки в отопительный сезон, в отношении которых было достигнуто соглашение. Это, например, – создание универсальной услуги для продажи электричества, компенсации цен на газ, повышение пособия по бедности на 33 % и необлагаемого подоходным налогом минимума до 654 евро. „Эти пособия необходимы для того, чтобы пережить зиму. Эстония – одна из первых по разработке различных пакетов для помощи жителям в сложные времена“, – сказала Каллас.
Также премьер-министр сказала, что не стоит умалять значение экономии. „Мы работаем совместно с производителями энергии, чтобы перераспределить их сверхприбыли жителям и предприятиям или снизить цены. Но вместе с этим важна и экономия, ведь предложение не вырастет в одночасье“, – отметила она.