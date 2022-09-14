Кая Каллас: Путин использует энергию в качестве оружия, но мы не одни

Премьер-министр признала, что мы столкнулись одновременно с энергетической, гибридной и информационной войной. Для того, чтобы пережить тяжелые времена, нам нужно сохранить единство. „Путин не скрывает, что использует энергию в качестве оружия против западного мира. Путин рассчитывает на то, что мы не выдержим, что запад сломается, разрушится наше единство и, между нами, как между обществами возникнет раскол. Но мы не должны позволить Путину добиться этого – это вопрос нашей безопасности, – сказала Каллас. – Мы придерживаемся мнения, что Эстония никогда больше не должна оставаться одна. Никогда больше! Из-за того, что в 1940-х мы оказались в одиночестве, оккупация Эстонии стала возможной. Но теперь у нас есть союзники, и мы не одни. Сообща мы решаем эти вопросы, и в этом и есть наша сила“.