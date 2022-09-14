СЕГОДНЯ | Лига чемпионов. Свидание с бывшей и дебют нового тренера „Челси“

В перенесенном матче группы А шотландский „Рейнджерс“ примет итальянский „Наполи“. Из-за траурных мероприятий по случаю кончины Елизаветы II во вторник матч не состоялся. „Наполи“ сенсационно разгромили в первом туре „Ливерпуль„ 4:1, а „Рейнджерс“ был бит „Аяксом“ 4:0.

Один из главных матчей вечера пройдёт в Англии, где „Манчестер Сити“ примет „Боруссию Дортмунд“. Эрлинг Холанд сыграет против своей бывшей команды.

„Манчестер Сити“ сейчас в отличной форме, неделю назад разгромили „Севилью“ (0:4), а из-за смерти королевы получила целую неделю отдыха. „Дортмунд“ в первом туре ЛЧ обыграл „Копенгаген“ (3:0), но в выходные с таким же счетом проиграл в „Лейпциге“. Эрлинг Холанд, является лучшим бомбардиром АПЛ (10 мячей), а в игре против бывшей команды наверняка захочет отличиться.

Любопытная встреча ожидает любителей футбола в Лондоне, где „Челси“ сыграет первую игру при новом главном тренере Грэме Поттере против „Зальцбурга“. Грэм в связи с трауром в Великобритании получил целую неделю тренировок со своей новой командой, которую он только возглавил.

Лондонский „Челси“ в первом туре сенсационно уступил загребскому „Динамо“ (2:1), после чего руководство клуба решили сменить тренера. Австрийский клуб в первом туре сыграл (1:1) с итальянским „Миланом“.

Матчи второго игрового дня:

Группа Е

„Милан“ – „Динамо“ Загреб 19:45

„Челси“ - „Зальцбурга“ 22:00

Группа F

„Шахтер Донецк“ – „Селтик“ 19:45

„Реал Мадрид“ – „РБ Лейпциг“ 22:00

Группа G

„Манчестер Сити“ – „Боруссия Д“ 22:00

„Копенгаген“ – „Севилья“ 22:00

Группа H

„Маккаби Хайфа“ – „ПСЖ“ 22:00

„Ювентус“ - „Бенфика“ 22:00

Группа A

„Рейнджерс“ – „Наполи“ 22:00