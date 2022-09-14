Внезапно: из-за растущих цен латыши начинают закупать продукты в Эстонии

По словам Кятлин Кюннапуу, год назад в среднем трое из десяти посетителей магазина в Валга были латышами. „Однако, за последние три-четыре месяца это соотношение резко изменилось, и теперь семь из десяти посетителей — латыши“, — сказала Кюннапуу.

„Если в Эстонии товары значительно подорожали, то в Латвии на некоторые товары цены росли ещё быстрее. Например в Латвии кофе, молочные продукты, хлеб и некоторые промышленные товары, такие как чистящие средства и туалетная бумага, уже стали дороже, чем у нас, поэтому люди предпочитают покупать их здесь. А алкоголь, в силу более высоких налогов, по-прежнему за границей стоит дешевле, чем в Эстонии, поэтому здесь его латыши, скорее, не покупают“, — сказала Кюннапуу.

„Латыши едут в Эстонию, чтобы сделать более крупные покупки, в основном на выходные. В результате товарооборот магазина A1000 Market в Валга за последние месяцы увеличился на треть. „Латвийские покупатели стали чаще, чем раньше, посещать и другие магазины на юге Эстонии в Выру и Пярну“, — сказал Кюннапуу.

„Разница в ценах между более дорогими и дисконтными магазинами и в Латвии, и в Эстонии стала больше, чем когда-либо прежде, и достигает 30 процентов стоимости покупательской корзины“, — добавила Кюннапуу.

Сеть магазинов низких цен A1000 Market включает 13 магазинов по всей Эстонии.