Как накопить на свою мечту тем способом, который подходит именно Вам?

Копить деньги просто так… Кажется бессмысленным? Поначалу многие с этим согласятся. Но мыслите масштабно: о чём Вы мечтаете, куда Вы хотели бы съездить в путешествие, что бы Вы хотели делать, когда закончите учёбу, каковы Ваши цели? Это может быть покупка чего-то ценного, того, что не относится непосредственно к Вашим потребностям, но что Вы просто хотите приобрести. Но это может быть и что-то более масштабное, например, отправиться в дальнее путешествие после окончания гимназии. В любом случае Вам нужны деньги для достижения цели. После того как Вы сформулировали свою цель, можете подумать о том, как достичь её, шаг за шагом. Будьте предельно конкретны при постановке цели: на что я собираю деньги?

Когда суть цели ясна, пора приступать к составлению плана. Сколько мне нужно накопить? И за какой срок? Теперь оцените свои привычки и взгляды, чтобы найти правильную тактику накопления средств.

Давайте сделаем небольшой тест!

Вы получили свою зарплату или карманные деньги. Какова Ваша первая мысль?

Я только сегодня увидел отличное предложение – мне очень нужны новые наушники!

Я отложу 10% денег.

Я схожу с друзьями в кино и мы посидим в кафе!

Если Вы выбрали первый вариант, похоже, что если Вы видите что-то захватывающее и выгодное, то легко можете пойти на поводу у эмоций. Накопление денег отходит для Вас на второй план? Возможно, Вам будет полезно поручить своё накопление автоматике. Тогда необходимая сумма в начале месяца будет поступать на отдельный накопительный счёт, и Вам не нужно будет об этом думать. Если Вам действительно нужны наушники и они вписываются в Ваш бюджет, то, безусловно, разумнее купить их в период акции, чем в любое другое время.

Если Вы выбрали второй вариант, похвалите себя за решительность и самодисциплину! Хорошо бы отложить необходимую сумму в самом начале, чтобы избежать ситуации, когда к концу месяца Вы просто растратите деньги на мелкие покупки. Продолжайте в том же духе!