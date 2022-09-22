Как накопить на свою мечту тем способом, который подходит именно Вам?
В последнее время, возможно, сложилось впечатление, что все говорят только о деньгах, их сбережении и накоплении. Легко упустить из виду тот факт, что в действительности деньги – это всего лишь средство достижения цели, а не самоцель. Как же накопить на то, чего Вы действительно хотите?
Копить деньги просто так… Кажется бессмысленным? Поначалу многие с этим согласятся. Но мыслите масштабно: о чём Вы мечтаете, куда Вы хотели бы съездить в путешествие, что бы Вы хотели делать, когда закончите учёбу, каковы Ваши цели? Это может быть покупка чего-то ценного, того, что не относится непосредственно к Вашим потребностям, но что Вы просто хотите приобрести. Но это может быть и что-то более масштабное, например, отправиться в дальнее путешествие после окончания гимназии. В любом случае Вам нужны деньги для достижения цели. После того как Вы сформулировали свою цель, можете подумать о том, как достичь её, шаг за шагом. Будьте предельно конкретны при постановке цели: на что я собираю деньги?
Когда суть цели ясна, пора приступать к составлению плана. Сколько мне нужно накопить? И за какой срок? Теперь оцените свои привычки и взгляды, чтобы найти правильную тактику накопления средств.
Давайте сделаем небольшой тест!
Вы получили свою зарплату или карманные деньги. Какова Ваша первая мысль?
Я только сегодня увидел отличное предложение – мне очень нужны новые наушники!
Я отложу 10% денег.
Я схожу с друзьями в кино и мы посидим в кафе!
Если Вы выбрали первый вариант, похоже, что если Вы видите что-то захватывающее и выгодное, то легко можете пойти на поводу у эмоций. Накопление денег отходит для Вас на второй план? Возможно, Вам будет полезно поручить своё накопление автоматике. Тогда необходимая сумма в начале месяца будет поступать на отдельный накопительный счёт, и Вам не нужно будет об этом думать. Если Вам действительно нужны наушники и они вписываются в Ваш бюджет, то, безусловно, разумнее купить их в период акции, чем в любое другое время.
Если Вы выбрали второй вариант, похвалите себя за решительность и самодисциплину! Хорошо бы отложить необходимую сумму в самом начале, чтобы избежать ситуации, когда к концу месяца Вы просто растратите деньги на мелкие покупки. Продолжайте в том же духе!
Вы выбрали третий вариант? Тогда Вы можете стать человеком, который, думая об экономии, часто говорит: „Я займусь этим позже!“. Начинать стоит прямо сейчас, хотя было бы здорово, если бы Вы начали уже давно. Не стоит откладывать накопление на потом.
Если Вы продолжаете откладывать накопление денег на будущее, возможно, стоит задуматься о том, на что Вы тратите деньги сейчас. Когда Вы оглядываетесь на свои расходы, чувствуете ли Вы, что всё было направлено туда, куда нужно, или Вы действительно предпочли бы отложить деньги, которые Вы потратили на какие-то мелкие покупки, на что-то большее и более важное для Вас? Помечтайте немного, поставьте себе цель и постарайтесь откладывать на неё деньги, даже если это будут небольшие суммы. Чем проще Вам будет откладывать деньги (например, автоматически), тем охотнее и эффективнее Вы будете это делать. Вам поможет услуга Накопитель – пусть он работает и копит для Вас деньги.
Деньги можно копить практически незаметно, если разрешить Накопителю округлять до следующего целого евро сумму каждой Вашей покупки, а разницу переводить на отдельный счёт. Например, Вы купили смузи за 5,40. Накопитель автоматически переводит 60 центов на Ваш накопительный счёт. Чем чаще Вы будете расплачиваться карточкой, тем больше на счёт будет поступать денег.
Если Вы чувствуете, что предпочитаете откладывать деньги на накопительный счёт в начале месяца, и тут Вам на помощь придёт Накопитель. Поручите ему автоматически переводить указанную Вами сумму на Ваш накопительный счёт в удобный для Вас день. Кроме того, Вы можете пополнять свой накопительный счёт и в любой другой момент. Снять деньги также можно в любое время.
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Если Вы сознательно распоряжались деньгами в течение месяца, откладывали часть средств и в конце месяца у Вас ещё осталось немного, стоит положить их на сберегательный счёт. Так Вы быстрее достигнете своей цели. Или сразу же потратьте их на что-нибудь приятное – в конце концов, жизнь для того и существует, чтобы наслаждаться!
4 идеи, как начать накопление денег:
Поставьте перед собой конкретную цель и сформулируйте, в чём она заключается.
Составьте план и определите, сколько денег Вам нужно откладывать каждый месяц, чтобы достичь своей цели.
С глаз долой, из сердца вон! Настройте подходящим для себя образом Накопитель и автоматизируйте накопление.
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