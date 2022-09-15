Как разделить счёт с другом, чтобы потом не возникло неловкости при просьбе вернуть деньги
Вспомните, когда Вы с друзьями в последний раз вскладчину покупали большой подарок имениннику или оплачивали весь стол в ресторане? Вы быстро собирали деньги, а кому-то понадобилось больше времени, чтобы внести свою долю?
Время от времени чей-то взнос всё равно не выплачивается, часто потому, что одна сторона забывает заплатить, а другая забывает спросить. Или через какое-то время просящему становится неловко гоняться за оговорёнными 5 евро, и он предпочитает от них отказаться… Если же совместная оплата счёта происходит часто, просьба о деньгах может стать неприятностью для забывчивых людей, начать сказываться на кошельке организатора, и не исключено, что совместные предприятия заглохнут. Что же можно сделать? Вот наши предложения.
Договоритесь заранее
Перед началом любой совместной деятельности убедитесь, что все согласны с планом. Всегда стоит договариваться, прежде чем тратить деньги, что-то бронировать и т. д., так как потом разногласия возникают легче. Также постарайтесь помнить, что в группе, где в остальном царит согласие, отношение к деньгам может сильно различаться. То, что дорого для одного человека, может оказаться не таким уж дорогим для другого; то, что является хорошей сделкой для одного, может казаться бессмысленной тратой денег для другого. Бывают случаи, когда группа друзей, планирующих школьную поездку или большую вечеринку, вступает в безнадёжный спор о том, как потратить деньги, потому что разные вещи считаются важными. Вам точно не нужно, чтобы то же самое произошло с Вашей группой друзей. Может быть, это совершенно нормально, если кому-то покажется, что траты, которые они планируют вместе, слишком большие или ненужные? Конечно, не стоит исключать кого-то из Вашей группы, если он не всегда хочет тратить деньги, но иногда выбирайте занятия с меньшим бюджетом или даже бесплатные, чтобы все Ваши друзья могли без проблем принимать участие в мероприятиях группы.
Собирайте деньги заблаговременно
Вам легко удалось договориться о стоимости? Превосходно. Если бюджет ясен, было бы неплохо собрать деньги со всех участников в самом начале, чтобы потом не было необходимости в (неловких) напоминаниях. Вы можете договориться о сроках или сделать перевод на согласованный счёт при следующей встрече, на месте и в одно и то же время. Раз, два – и готово! В приложении Swedbank Вы можете отправить ссылку на просьбу о деньгах вместе с оговорённой суммой в групповой чат, какой бы платформой Вы и Ваша группа ни пользовались.
Маленькая хитрость! У друга ещё нет счёта в Swedbank? Тогда проще отправить ему своё имя и номер счёта. Вы можете быстро скопировать номер счёта в Вашем банковском приложении. Откройте приложение, на странице обзора выберите счёт, на который Вы хотите принять деньги, нажмите на оранжевый номер счёта в заголовке, и Вы сразу же увидите список каналов для отправки номера счёта и имени.
Платите по очереди
Если у Вас очень хорошие и доверительные отношения с друзьями, и Ваши совместные расходы в основном одного порядка, Вы можете оплачивать счета по очереди. Вы платите за первую порцию кофе, Ваш друг – за вторую. В этом случае Вы можете договориться о том, сколько времени у Вас будет – потому что для кого-то из Вас может настать очередь, а ему надо спешить на поезд. Может быть, Вы сможете организовать быструю следующую встречу?
На самом деле, иногда приятно просто пообщаться с друзьями, не так ли? Например, если Вы являетесь клиентом Swedbank, то можете получить два смузи по цене одного в Blender…
Платите отдельно
С одной стороны, Вы можете отказаться просить деньги, если суммы небольшие. Кому хочется постоянно говорить об одном и том же? С другой стороны, несколько десятков евро безнадежных долгов в год – это уже немалые деньги, и Вы могли бы сделать с ними что-нибудь другое. Не забудьте пару раз отправить напоминание Вашему другу через Ваше банковское приложение, потому что вполне возможно, что он или она просто забывает и стесняется спросить Вас, куда надо было отправить деньги. Если, с другой стороны, кажется, что от некоторых друзей нет возможности вернуть деньги, то в следующий раз платите отдельно. Это неплохой путь, потому что в итоге важна Ваша дружба, а не только Ваше отношение к деньгам.