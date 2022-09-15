Как разделить счёт с другом, чтобы потом не возникло неловкости при просьбе вернуть деньги

Время от времени чей-то взнос всё равно не выплачивается, часто потому, что одна сторона забывает заплатить, а другая забывает спросить. Или через какое-то время просящему становится неловко гоняться за оговорёнными 5 евро, и он предпочитает от них отказаться… Если же совместная оплата счёта происходит часто, просьба о деньгах может стать неприятностью для забывчивых людей, начать сказываться на кошельке организатора, и не исключено, что совместные предприятия заглохнут. Что же можно сделать? Вот наши предложения.

Договоритесь заранее

Перед началом любой совместной деятельности убедитесь, что все согласны с планом. Всегда стоит договариваться, прежде чем тратить деньги, что-то бронировать и т. д., так как потом разногласия возникают легче. Также постарайтесь помнить, что в группе, где в остальном царит согласие, отношение к деньгам может сильно различаться. То, что дорого для одного человека, может оказаться не таким уж дорогим для другого; то, что является хорошей сделкой для одного, может казаться бессмысленной тратой денег для другого. Бывают случаи, когда группа друзей, планирующих школьную поездку или большую вечеринку, вступает в безнадёжный спор о том, как потратить деньги, потому что разные вещи считаются важными. Вам точно не нужно, чтобы то же самое произошло с Вашей группой друзей. Может быть, это совершенно нормально, если кому-то покажется, что траты, которые они планируют вместе, слишком большие или ненужные? Конечно, не стоит исключать кого-то из Вашей группы, если он не всегда хочет тратить деньги, но иногда выбирайте занятия с меньшим бюджетом или даже бесплатные, чтобы все Ваши друзья могли без проблем принимать участие в мероприятиях группы.

Собирайте деньги заблаговременно