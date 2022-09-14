„Путин потерпит неудачу, а Европа победит“. Главное из ежегодного обращения главы Еврокомиссии

Мы уже приостановили импортные пошлины на украинский экспорт в ЕС. Мы введем Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Опираясь на все это, Еврокомиссия будет работать с Украиной, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку и наоборот. Я еду сегодня в Киев, чтобы подробно обсудить это с Президентом Зеленским

Поэтому сегодня я объявляю, что мы будем работать с первой леди Украины, чтобы поддержать восстановление поврежденных украинских школ. И именно поэтому мы предоставим 100 миллионов евро. Потому что будущее Украины начинается в ее школах.

На данный момент Team Europe предоставила финансовую помощь на сумму более 19 миллиардов евро. И это не считая нашей военной поддержки. И мы в этом процессе надолго. Восстановление Украины потребует огромных ресурсов. Например, российские удары повредили или разрушили более 70 школ. Полмиллиона украинских детей начали учебный год в Европейском Союзе. Но у многих других в Украине просто нет классной комнаты, в которую они могли бы пойти.

Солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой. С самого первого дня Европа была на стороне Украины. С оружием. С финансовой помощью. С готовностью принять беженцев. И с самыми жесткими санкциями, которые когда-либо видел мир. […] Именно Кремль направил российскую экономику на путь забвения. Это цена путинского пути смерти и разрушения. И я хочу четко заявить, что санкции никуда не денутся. Настало время для нас проявить решимость, а не умиротворение.

Предстоящие месяцы будут непростыми. Как для семей, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами, так и для предприятий, которые сталкиваются с трудным выбором в отношении своего будущего. Давайте будем предельно ясны: здесь многое поставлено на карту. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом. И нас будут проверять те, кто хочет использовать любые разногласия между нами. Это не только война, развязанная Россией против Украины. Это война с нашей энергетикой, война с нашей экономикой, война с нашими ценностями и война с нашим будущим. Речь идет об авторитаризме против демократии. И я убеждена, что благодаря мужеству и солидарности Путин потерпит неудачу, а Европа победит.

Мы должны упразднить доминирующее влияние газа на цену электроэнергии. Именно поэтому мы проведем глубокую и всестороннюю реформу рынка электроэнергии. Мы создадим новый Европейский водородный банк — это поможет гарантировать закупку водорода, в том числе за счет средств Инновационного фонда. Он сможет инвестировать 3 миллиарда евро в создание будущего рынка водорода.

И, поскольку, мы находимся в кризисе ископаемого топлива, у отрасли ископаемого топлива есть особая обязанность. Крупные нефтяные, газовые и угольные компании также получают огромные прибыли. Так что они должны платить справедливую долю — они должны внести вклад в борьбу с кризисом.

Мы предлагаем ограничить доходы компаний, производящих электроэнергию по низкой цене. Эти компании получают доходы, о которых они никогда не думали и даже не мечтали. В нашей социальной рыночной экономике прибыль — это хорошо, но сейчас неправильно получать невероятную, рекордную прибыль за счет войны и за счет потребителей. В эти времена прибыль необходимо разделить и направить тем, кто в ней больше всего нуждается. Наше предложение позволит собрать более 140 миллиардов евро для государств-членов, чтобы напрямую смягчить удар.

Мы должны избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива по всей Европе. Поэтому мы договорились о совместном хранении (газа — прим. Delfi). Сейчас хранилища заполнены на 84%, мы перевыполняем нашу цель. Но, к сожалению, этого будет недостаточно. Мы диверсифицировали свои закупки и переориентировались с России на надежных поставщиков: США, Норвегию, Алжир и другие страны. В прошлом году российский газ составлял 40% нашего импорта газа. Сегодня этот показатель снизился до 9% трубопроводного газа.

Один из уроков этой войны заключается в том, что мы должны были слушать тех, кто знает Путина. Анне Политковской и всем российским журналистам, разоблачившим преступления и заплатившим за это предельно высокую цену. Нашим друзьям в Украине, Молдавии, Грузии и оппозиции в Беларуси. Мы должны были прислушаться к голосам внутри Евросоюза — в Польше, в Прибалтике, во всей Центральной и Восточной Европе. Нам годами твердили, что Путин не остановится.

О климате и борьбе со стихийными бедствиями

Союз будет настаивать на амбициозной глобальной сделке по защите природы на конференции ООН по биоразнообразию в Монреале в конце этого года. И мы сделаем то же самое на Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Шарм-эль-Шейхе.

Но в краткосрочной перспективе мы также должны быть лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с изменяющимся климатом. В следующем году мы удвоим наши противопожарные мощности: ЕС купит еще 10 легких самолетов-амфибий и три вертолета, чтобы пополнить существующий флот.

О помощи бизнесу

Мы предложим пакет помощи малому и среднему бизнесу. Он будет включать в себя предложение о едином наборе налоговых правил для предпринимательской деятельности в Европе — мы называем его BEFIT. Это облегчит ведение бизнеса в Евросоюзе. Меньше бюрократических проволочек означает лучший доступ к динамизму континентального рынка. Также мы пересмотрим Директиву о просроченных платежах, потому что просто несправедливо, что каждое четвертое банкротство связано с неоплатой счетов вовремя.

О рынке труда

Европейские компании также борются с нехваткой персонала. Безработица находится на рекордно низком уровне, и это здорово. В то же время количество вакансий находится на рекордно высоком уровне. Нам нужно больше внимания уделять нашим инвестициям в профессиональное образование и повышение квалификации. Нам нужно лучше сотрудничать с компаниями, потому что они лучше знают, что им нужно. Но мы также должны привлекать на наш континент нужные навыки, навыки, которые помогают компаниям и укрепляют рост Европы. В качестве первого важного шага нам необходимо ускорить и облегчить признание квалификаций также граждан третьих стран. Это сделает Европу более привлекательной для квалифицированных рабочих.

Об импорте редкоземельных металлов