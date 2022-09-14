Резцова: Виролайнен немножко повыступает за Финляндию, а потом вернется в Россию

По словам Резцовой, Виролайнен сперва будет выступать за Финляндию, а потом — за Россию. „Немножко повыступает за Финляндию, а потом нас в Россию пустят, и она будет выступать за Россию“, — рассказала Анфиса Резцова в эфире телеканала „Матч“.