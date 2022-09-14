США рассекретили данные разведки о том, как Россия тайно финансировала политиков по всему миру. С 2014 года она потратила на это 300 млн долларов(18)
С 2014 года Россия потратила на усиление собственного политического влияния за рубежом не менее 300 миллионов долларов, говорится в обзоре американской разведки. Об этом журналистам CNN, Reuters, The New York Times, The Washington Post и других изданий сообщили неназванные высокопоставленные чиновники администрации президента США, пишет Meduza.
Разведка США установила, что за последние восемь лет РФ тайно финансировала иностранные политические партии, отдельных политиков и чиновников более чем в 20 странах. Предполагается, что некоторые переводы России могли остаться незамеченными. По данным США, российские власти планировали потратить еще сотни миллионов долларов на такое финансирование.
Таким образом, утверждают источники Reuters и CNN, российские власти пытались поддержать конкретные политические партии, в том числе крайне правые и националистические, а также „манипулировать демократиями“ этих стран изнутри. При этом конкретные имена политиков и названия партий собеседники изданий не привели.
Как выяснила американская разведка, для переводов использовались подставные компании, фонды, аналитические центры, счета российских посольств и государственных предприятий и другие пути. Финансирование осуществлялось в виде наличных, электронных переводов, криптовалюты и дорогих подарков, а операции контролировались российскими ведомствами, включая ФСБ, частными лицами и бизнесменами. По словам чиновников, в финансовых схемах были замешаны предприниматель Евгений Пригожин и зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков.
По словам источников журналистов, такое финансирование отправлялось в Албанию, Черногорию, Мадагаскар, Боснию и Герцеговину, а также, возможно, в Эквадор. Кроме того, чиновники рассказали об одной из азиатских стран, название которой они отказались уточнить, где, по их словам, российский посол передал кандидату в президенты миллионы долларов наличными. При этом обзор не затрагивает возможное российское финансирование в США, которое спецслужбы изучали в ходе других расследований.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал тайные финансовые операции России „посягательством на суверенитет“. „Это попытка лишить людей во всем мире возможности выбирать правительства, которые, по их мнению, лучше подходят для того, чтобы представлять их интересы и ценности“, — отметил он.
Госдеп отправил выводы разведки американским посольствам более чем в 100 странах мира. Помимо информации о предполагаемой тайной деятельности России в документе предлагаются шаги, которые США и союзники могут предпринять для противодействия Кремлю. Они включают санкции, запреты на поездки и высылку подозреваемых в шпионаже и тайном политическом финансировании.
Как предполагают в ведомстве, в ближайшие месяцы Россия может все больше полагаться на свои инструменты тайного влияния, в том числе финансирование иностранных политиков и партий, в Центральной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, чтобы подорвать эффективность санкций и сохранить свое влияние на фоне войны в Украине.
„Проливая свет на тайное финансирование Россией политиков и ее попытки подорвать демократические процессы, мы обращаем внимание этих иностранных партий и кандидатов на то, что, если они будут втайне принимать российские деньги, мы можем и будем их разоблачать“, — отметил чиновник, поговоривший с CNN.