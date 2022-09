США рассекретили данные разведки о том, как Россия тайно финансировала политиков по всему миру. С 2014 года она потратила на это 300 млн долларов

С 2014 года Россия потратила на усиление собственного политического влияния за рубежом не менее 300 миллионов долларов, говорится в обзоре американской разведки. Об этом журналистам CNN, Reuters, The New York Times, The Washington Post и других изданий сообщили неназванные высокопоставленные чиновники администрации президента США, пишет Meduza.