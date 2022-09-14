США рассекретили данные разведки о том, как Россия тайно финансировала политиков по всему миру. С 2014 года она потратила на это 300 млн долларов

Разведка США установила, что за последние восемь лет РФ тайно финансировала иностранные политические партии, отдельных политиков и чиновников более чем в 20 странах. Предполагается, что некоторые переводы России могли остаться незамеченными. По данным США, российские власти планировали потратить еще сотни миллионов долларов на такое финансирование.

Таким образом, утверждают источники Reuters и CNN, российские власти пытались поддержать конкретные политические партии, в том числе крайне правые и националистические, а также „манипулировать демократиями“ этих стран изнутри. При этом конкретные имена политиков и названия партий собеседники изданий не привели.

Как выяснила американская разведка, для переводов использовались подставные компании, фонды, аналитические центры, счета российских посольств и государственных предприятий и другие пути. Финансирование осуществлялось в виде наличных, электронных переводов, криптовалюты и дорогих подарков, а операции контролировались российскими ведомствами, включая ФСБ, частными лицами и бизнесменами. По словам чиновников, в финансовых схемах были замешаны предприниматель Евгений Пригожин и зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

По словам источников журналистов, такое финансирование отправлялось в Албанию, Черногорию, Мадагаскар, Боснию и Герцеговину, а также, возможно, в Эквадор. Кроме того, чиновники рассказали об одной из азиатских стран, название которой они отказались уточнить, где, по их словам, российский посол передал кандидату в президенты миллионы долларов наличными. При этом обзор не затрагивает возможное российское финансирование в США, которое спецслужбы изучали в ходе других расследований.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал тайные финансовые операции России „посягательством на суверенитет“. „Это попытка лишить людей во всем мире возможности выбирать правительства, которые, по их мнению, лучше подходят для того, чтобы представлять их интересы и ценности“, — отметил он.