Хорошие новости для клиентов в Таллинне: Utilitas разрешили использовать резервное топливо в больших объемах

Отопление для более 2/3 клиентов Utilitas производится из древесной щепы - т.н. отбросное тепло. В самые холодные периоды в определенных городах также используется природный газ. На данный момент Utilitas имеет в резерве большое количество разных видов топлива: древесную щепу, природный газ, сланцевое масло и дизельное топливо. Переговоры об использовании дополнительных объемов резервов продолжаются.

Цены на отопление напрямую связаны с ценой используемого при его производстве топлива, и во время энергетического кризиса эти цены поднялись по всей Эстонии. Китт говорит, что хотя бы в начале отопительного сезона, например в Таллинне и Маарду, фирма сможет сохранять цены на прежнем уровне, но в других регионах цены вырастут уже в этом году. Причина - подорожание древесной щепы.