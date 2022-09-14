Новая опасность: большие магистрали не получится построить, а уже построенным дорогам угрожает приход в негодность(4)
Несмотря на то, что показатели качества государственных дорог и комфорта движения по ним за последние несколько лет постоянно улучшались, в ближайшие годы ожидается резкое сокращение финансирования содержания и развития государственных дорог. Эстония, вероятно, не сможет выполнить и свое обязательство перед Европейским Союзом по надлежащему строительству шоссейных дорог Таллинн – Пярну – Икла и Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа к 2030 году, как считает Государственный контроль в опубликованном сегодня отчете.
„В ситуации, когда для выполнения целей не хватает денег, Министерство экономики и коммуникаций должно установить приоритеты, соответствующие возможностям финансирования, или предложить дополнительные возможности финансирования содержания дорог“, – сказал государственный контролер Янар Хольм.
Если Техноцентр дорог (AS Teede Tehnokeskus) подсчитал три года назад, в 2019 году, что для обеспечения хотя бы удовлетворительного уровня всех дорог с высокой проходимостью и улучшения общего состояния дорожной сети оптимально необходимы 193 миллиона евро в год, то из бюджетной стратегии и из финансового плана в составе плана содержания дорог на 2022–2025 гг. видно, что ожидается резкое сокращение финансирования строительства и ремонта государственных дорог. Например, в 2022 году запланированный объем финансирования содержания дорог составляет 141,8 млн евро, а к 2025 году финансирование уменьшится до 80,9 млн евро (включая налог с оборота).
„Учитывая быстрый рост цен, можно предположить, что реальный объем дорожных работ в ближайшие годы уменьшится в несколько раз“, – констатировал государственный контролер Янар Хольм. По оценке Департамента транспорта, в результате сокращения финансирования в 2025 году на дорогах могут появиться такие дефекты, на приведение которых в порядок запланированного финансирования не хватит.
Государственный контроль считает, что из-за сокращающегося финансирования невозможно будет одновременно выполнить обязательство перед Европейским Союзом построить к 2030 году шоссе Таллинн – Пярну – Икла и Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа в соответствии с требованиями, достичь целей безопасности дорожного движения и выполнить задачи по обеспыливанию гравийных дорог.
На сегодняшний день 30% шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа и 21% шоссе Таллинн – Пярну – Икла соответствуют требованиям общеевропейской транспортной сети TEN-T. Для выполнения требований шоссейные дороги должны иметь отдельные проезжие части для каждого направления движения, которые отделены друг от друга разделительной полосой, а пересечения с железнодорожными и трамвайными путями, а также пешеходными и велосипедными дорожками должны находиться на разных уровнях.
До сих пор строительство дорог TEN-T финансировалось при поддержке фондов Европейского Союза, но средств, выделенных Эстонии на строительство дорог, недостаточно для выполнения взятых обязательств. Из плана реализации по использованию фондов политики сплочения Евросоюза на бюджетный период 2021–2027 гг. и проекта соглашения о партнерстве Министерству экономики и коммуникаций (MKM) известно, что в финансовый период 2021–2027 гг. на государственные дороги будет выделено 159 миллионов евро. Для реализации целей по дорогам транспортной сети TEN-T следует до 2050 года выделять в среднем до 214,3 млн евро в год, с учетом ужесточения требований к дорогам TEN-T.
Госконтроль признает, что уменьшение денежных средств, предназначенных для строительства дорог, может ухудшить шансы Эстонии на достижение целей в области безопасности дорожного движения. Несмотря на то, что Правительство Республики поставило цель в программе безопасности дорожного движения к 2025 году снизить среднее за три года число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 40 человек, денег на инвестиции, необходимые для этой цели, нет. Согласно финансовому плану в составе плана содержания дорог, с 2024 года выделение средств на реконструкцию опасных для движения мест больше не предусмотрено. Программа безопасности дорожного движения и по сей день не достигла промежуточных целей программы ни за один год, а сокращение числа погибших происходит более чем вдвое медленнее, чем предполагалось.
Госконтроль отмечает, что в случае целей по обеспыливанию дорог суммы, необходимые для достижения целей, и суммы, предусмотренные планами, различаются как минимум в четыре раза. В плане развития транспорта и мобильности государство поставило цель к 2030 году обеспылить все дороги с гравийным покрытием, по которым за сутки проезжает не менее 50 автомобилей. На сегодняшний день необходимо обеспылить около 1800 км гравийных дорог, что составляет около 200 км в год. Без учета удорожания дорожного строительства на это потребовалось бы по 20,5 млн евро в год. При этом на 2022–2023 гг. на строительство обеспыливающего покрытия на гравийных дорогах запланировано менее 5 млн в год, а объемы финансирования содержания дорог, запланированные на 2024–2025 гг., не позволяют строить покрытия на гравийных дорогах.
Госконтроль проанализировал, возможно ли в ситуации сокращения финансирования, выделяемого на развитие и сохранение дорог в соответствии с планом содержания дорог и бюджетной стратегией государства, поддерживать качество имеющихся государственных дорог и в то же время своевременно выполнять взятые на себя международные обязательства и строить новые шоссейные дороги, входящие в общеевропейскую транспортную сеть.
За последние пятнадцать лет больше всего улучшилось состояние основных шоссейных дорог, поскольку для их развития можно было использовать субсидии Евросоюза. В худшем состоянии находятся второстепенные дороги, 75% которых находятся в удовлетворительном состоянии. Общее улучшение состояния дорог также произошло из-за того, что при ограниченном финансировании Департамент транспорта намеренно не проводил некоторые капитальные ремонтные работы и предпочитал выполнять более дешевые работы, повышающие комфорт при езде. Например, департамент отдавал приоритет нанесению покрытий и строительству выравнивающих слоев. В то время как состояние дорожной конструкции со временем продолжает ухудшаться, в результате этого ремонт в будущем будет становиться все более и более дорогим, поэтому нанесение покрытий и строительство выравнивающих слоев помогают лишь временно отложить капитальные ремонтные работы.
Эстония взяла на себя обязательство перед Евросоюзом построить к 2030 году шоссейные дороги, входящие в основную сеть общеевропейской транспортной сети. В Эстонии основная сеть включает шоссе Таллинн – Пярну – Икла и шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа.
Роль обеспечения развития и содержания в порядке государственных дорог возложена на Департамент транспорта, который входит в сферу управления Министерства экономики и коммуникаций. На начало 2022 года протяженность дорог государственного значения составляет 16 662 км, из них 1 605 км (9,5%) – основные шоссейные дороги, 2 408 км (14,2%) – опорные шоссейные дороги, 12 515 км (73,9%) – второстепенные шоссейные и прочие государственные дороги, и 134 км (0,8%) – съезды и подъездные дороги.