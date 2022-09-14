Новая опасность: большие магистрали не получится построить, а уже построенным дорогам угрожает приход в негодность

На сегодняшний день 30% шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа и 21% шоссе Таллинн – Пярну – Икла соответствуют требованиям общеевропейской транспортной сети TEN-T. Для выполнения требований шоссейные дороги должны иметь отдельные проезжие части для каждого направления движения, которые отделены друг от друга разделительной полосой, а пересечения с железнодорожными и трамвайными путями, а также пешеходными и велосипедными дорожками должны находиться на разных уровнях.

„Учитывая быстрый рост цен, можно предположить, что реальный объем дорожных работ в ближайшие годы уменьшится в несколько раз“, – констатировал государственный контролер Янар Хольм. По оценке Департамента транспорта, в результате сокращения финансирования в 2025 году на дорогах могут появиться такие дефекты, на приведение которых в порядок запланированного финансирования не хватит.

Если Техноцентр дорог (AS Teede Tehnokeskus) подсчитал три года назад, в 2019 году, что для обеспечения хотя бы удовлетворительного уровня всех дорог с высокой проходимостью и улучшения общего состояния дорожной сети оптимально необходимы 193 миллиона евро в год, то из бюджетной стратегии и из финансового плана в составе плана содержания дорог на 2022–2025 гг. видно, что ожидается резкое сокращение финансирования строительства и ремонта государственных дорог. Например, в 2022 году запланированный объем финансирования содержания дорог составляет 141,8 млн евро, а к 2025 году финансирование уменьшится до 80,9 млн евро (включая налог с оборота).

До сих пор строительство дорог TEN-T финансировалось при поддержке фондов Европейского Союза, но средств, выделенных Эстонии на строительство дорог, недостаточно для выполнения взятых обязательств. Из плана реализации по использованию фондов политики сплочения Евросоюза на бюджетный период 2021–2027 гг. и проекта соглашения о партнерстве Министерству экономики и коммуникаций (MKM) известно, что в финансовый период 2021–2027 гг. на государственные дороги будет выделено 159 миллионов евро. Для реализации целей по дорогам транспортной сети TEN-T следует до 2050 года выделять в среднем до 214,3 млн евро в год, с учетом ужесточения требований к дорогам TEN-T.

Госконтроль признает, что уменьшение денежных средств, предназначенных для строительства дорог, может ухудшить шансы Эстонии на достижение целей в области безопасности дорожного движения. Несмотря на то, что Правительство Республики поставило цель в программе безопасности дорожного движения к 2025 году снизить среднее за три года число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 40 человек, денег на инвестиции, необходимые для этой цели, нет. Согласно финансовому плану в составе плана содержания дорог, с 2024 года выделение средств на реконструкцию опасных для движения мест больше не предусмотрено. Программа безопасности дорожного движения и по сей день не достигла промежуточных целей программы ни за один год, а сокращение числа погибших происходит более чем вдвое медленнее, чем предполагалось.