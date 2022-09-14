„Задница и ноги — главная тема для обсуждения?“ Синхронистка выложила провокационное фото, а потом устроила скандал

Некоторые спортсменки нормально относятся к разного рода комментариям под своими фото, где выглядят сексуально. Но есть те, кому не нравится, когда им прилетают восхищения.

Итальянская синхронистка Линда Черрути — звезда своей сборной. 28-летняя спортсменка выступает и в группе, и в дуэте, и в соло. Это колоссальный труд. Воздается ей за него медалями крупных стартов. За карьеру Черрути четыре раза становилась призером мировых форумов и больше 20 раз брала медали Евро.

На последнем чемпионате Европы в Риме Черрути порадовала домашнюю публику, взяв восемь медалей. Несмотря на то, что золота среди них нет, для сборной Италии это все равно большое достижение. Похвастаться им со своими поклонниками в интернете Черрути решила с помощью необычного фото.

Спортсменка опубликовала фото, на котором позирует на пляже в леопардовом купальнике в позе, которая характера для синхронного плавания. Медали в этот момент висят на ее ногах. Казалось бы, крутая идея и красивая девушка, которая реализовала ее, должны получить заслуженную позитивную реакцию, но не тут-то было.

„Отличные медали, но место между четвертой и пятой тоже ничего“, — написано в одном из многочисленных комментариев под фото.

Черрути это не понравилось. Звучит ведь пошло. Синхронистка не могла не высказаться после этого.

— Два дня назад я поделилась фотографией, которая была сделана на пляже, где я часто бываю — это место имеет для меня очень символическое значение, там у меня появились мои первые мечты. На фото я в артистичной позе, типичной для моего вида спорта — вверх ногами в шпагате — а на мне восемь медалей, которые я взяла на лучшем чемпионате Европы в моей карьере.

Я была шокирована и чувствовала отвращение к сотням, возможно даже тысячам сексистских комментариев от вульгарных людей, которые их написали.

После 20 лет тренировок и жертв я считаю, что это постыдно, и мне грустно читать комментарии от толпы людей, которые сексуализируют мое тело. Неужели задница и две ноги — это и правда главная тема для обсуждения?