Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах

Согласно сообщению ведомства, в ночь на 14 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе оставалась напряженной. В частности, военные Азербайджана применили ударный беспилотник в направлении курортного города Джермук.

Утром, как утверждает Минобороны Армении, Азербайджан возобновил обстрелы с использованием артиллерии, минометов и крупнокалиберного оружия, а также начал наступательные действия в направлении Джермука и села Верин Шоржа неподалеку от озера Севан.

В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах позиций азербайджанских войск в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. Армянская сторона обвинила азербайджанских военных в обстрелах городов и сел вблизи границы. В Баку заявили, что обстрелы стали ответом на „широкомасштабную провокацию“ со стороны Армении.

Армения сообщила о гибели 49 своих военнослужащих в результате боевых действий, Азербайджан — о 50 жертвах со своей стороны. Из-за боев правительство Армении обратилось к России, странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности ООН. В итоге ОДКБ решила направить свою миссию для „оценки сложившейся обстановки“.