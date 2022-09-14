Тартуский баскетбольный клуб одержал уверенную победу над литовским, „Тарвас“ обыграл „ТалТех“

„Команда Тартуского университета Maks&Moorits“ обыграла литовский клуб „Молочные звёзды“ со счетом 89:86 на выезде. После первой четверти клуб из Тарту вел со счетом 45:42.

В пятницу клуб из Тарту на выезде встретится с другим литовским клубом „Шяуляй“.

„БK Виймси“ обыграл в родных стенах латвийский клуб из города Валмиера со счётом 98:77. Лучшие бомбардиры в составе „Виймси“: Малик Топпин - 20, Эгерт Халлер -19, Карл Йохан Липс - 13, Сийм Маркус Пост и Девин Харрис - по 10 очков. В субботу „Виймси“ сыграет на выезде с этим же соперником.

„Раквере Тарвас“ несколько неожиданно выиграл дома 83:77 у „ТалТех/Оптибет“. „Тарвас“ проигрывал первую четверть 33:45.

Эрик Каасик набрал 20 очков за клуб из Раквере, Дэррик Скотт - 15, а Виталий Шиманский и Антун Марицевич набрали по 12 очков. Лучшим бомбардиром стал защитник „ТалТех“ Кристапс Глудитис, набравший 32 очка.

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