Экономика
14.09.2022, 11:35

Водным центрам и спа Хаапсалу грозит закрытие из-за высокой цены на электричество

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Fra Mare spaahotell Haapsalus.
Fra Mare spaahotell Haapsalus.
ФОТО: Maaleht arhiiv | Ekspress Meedia

Если не удастся установить границу цены электроэнергии, то бассейн Хаапсалу может закрыться на какое-то время. Тревожные настроения царят также в спа-центрах Fra Mare и Hestia.

Растущая цена электричества ставит в затруднительное положение водные центры, которым приходится поддерживать температуру воды и освещение на подходящем для клиентов уровне, пишет Lääne Elu.

„Ситуация скверная, но мы еще не совсем в беде“, - сказал член правления спортивных баз Хаапсалу Сулев Варе. По его словам, на спортивных базах расходы электричества сведены к минимуму.

„У нас нет варианта, чтобы еще больше снижать. Если ситуация будет критической, придется закрыть бассейн“.

Читайте больше в Lääne Elu.

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