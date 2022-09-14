14.09.2022, 11:35
Водным центрам и спа Хаапсалу грозит закрытие из-за высокой цены на электричество(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Если не удастся установить границу цены электроэнергии, то бассейн Хаапсалу может закрыться на какое-то время. Тревожные настроения царят также в спа-центрах Fra Mare и Hestia.
Растущая цена электричества ставит в затруднительное положение водные центры, которым приходится поддерживать температуру воды и освещение на подходящем для клиентов уровне, пишет Lääne Elu.
„Ситуация скверная, но мы еще не совсем в беде“, - сказал член правления спортивных баз Хаапсалу Сулев Варе. По его словам, на спортивных базах расходы электричества сведены к минимуму.
„У нас нет варианта, чтобы еще больше снижать. Если ситуация будет критической, придется закрыть бассейн“.
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