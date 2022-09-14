Секс-символ фигурки Хендрикс чудом доехала до Олимпиады — помогли болельщики

Одна из самых ярких историй Игр-2022 случилась у бельгийской фигуристки Луны Хендрикс. По сезону девушка успела сотворить историю. На этапе Гран-при в Италии Хендрикс выиграла бронзовую медаль, первую для страны. В короткой программе Луна даже обошла действующую чемпионку мира Анну Щербакову, вызвав огромный интерес публики. В первый соревновательный день бельгийке исполнилось 22 года, по меркам женского одиночного катания это уже приличный возраст. Отличный подарок на день рождения.

В январе 2022-го фигуристка вновь заставила говорить о себе. Чистый прокат короткой позволил ей выиграть малую серебряную медаль чемпионата Европы, опередив не только Щербакову, но и Александру Трусову. В произвольной ей пока нечем бороться с россиянками, без четверных прыжков Хендрикс осталась за чертой призеров.

Практически сразу после завершения континентального первенства Луна трогательно обратилась к болельщикам с важной просьбой — помочь ей попасть на Олимпиаду-2022.

„Вскоре я надеюсь быть в Пекине, чтобы во второй раз представлять Бельгию на 24-х зимних Олимпийских играх. Однако, чтобы это произошло, мне также нужна вся финансовая поддержка, которую я могу получить. Если вы также хотите поддержать меня на пути в Пекин, воспользуйтесь кнопкой ниже. Любая финансовая поддержка более чем приветствуется, независимо от суммы, каждый евро будет иметь значение для меня», — написала спортсменка на личном сайте.

На обращение бельгийки откликнулось множество болельщиков. Спортсменка каждому в качестве благодарности выслала почтой фирменные открытки с автографом. От сувенира при желании можно было отказаться и не указывать адрес при перечислении денежной поддержки.

На Игры-2022 Хендрикс все же попала. Судя по всему, нужную сумму удалось собрать вовремя. Луна уверенно вошла в топ-8 лучших фигуристок мира. За четыре года спортсменка провела колоссальную работу над собой — в Пхенчхане-2018 она остановилась лишь на шестнадцатой строчке.

Источник - Sport24