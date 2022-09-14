14.09.2022, 09:35
Министр Ярван: стоимость универсальной энергетической услуги должна быть ниже 20 центов за киловатт-час(5)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Универсальная энергетическая услуга, которая будет доступна потребителям осенью, должна стоить менее 20 центов за киловатт-час или менее 200 евро за мегаватт-час, считает министр внешней торговли и информационных технологий Кристьян Ярван (Isamaa).
Такое заявление он сделал накануне в эфире передачи „Первая студия“ на телеканале ETV, сообщают в среду утренние теленовости ERR.
Законопроект об универсальной услуге электроснабжения сейчас находится во втором чтении в Рийгикогу.
По словам Ярвана, универсальная услуга — это шаг вперед по сравнению с потолком цен на электроэнергию, который использовался в качестве меры помощи прошлой зимой.