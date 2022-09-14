Экономика
14.09.2022, 09:35

Министр Ярван: стоимость универсальной энергетической услуги должна быть ниже 20 центов за киловатт-час

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Valitsuse pressikonverents 25.08.2022
Valitsuse pressikonverents 25.08.2022
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Универсальная энергетическая услуга, которая будет доступна потребителям осенью, должна стоить менее 20 центов за киловатт-час или менее 200 евро за мегаватт-час, считает министр внешней торговли и информационных технологий Кристьян Ярван (Isamaa).

Такое заявление он сделал накануне в эфире передачи „Первая студия“ на телеканале ETV, сообщают в среду утренние теленовости ERR.

Законопроект об универсальной услуге электроснабжения сейчас находится во втором чтении в Рийгикогу.

По словам Ярвана, универсальная услуга — это шаг вперед по сравнению с потолком цен на электроэнергию, который использовался в качестве меры помощи прошлой зимой.

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