За сутки в ДТП пострадали 9 человек, часть из них были пьяны

В 11.18 поступило сообщение о ДТП на перекрестке Й.Смуули и Суур-Сыйамяэ в Таллинне, где 64-летняя женщина на Volkswagen Passat совершила поворот налево на красный свет и врезалась в Audi A4, которым управляла 46-летняя женщина. Обоих водителей доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 12.32 около Вески, 6 в Антсла в Вырумаа 30-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом Suzuki GSF 1200S и въехал в забор частного дома. Мотоциклиста доставили в Вырускую больницу.

В 16.20 произошло ДТП на 73 километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на острове Муху, когда 66-летний мужчина на Ford Mondeo отклонился на обочину дороги и упал в кювет. Водителя доставили в Курессаарескую больницу.

В 20.17 на 19 километре шоссе Пуурмани-Табивере в волости Тарту 44-летняя женщина на Audi A8 выезжала со двора и, поворачивая направо, наехала на 33-летнего пешехода с признаками алкогольного опьянения. Мужчину доставили в клинику Тартуского университета.

В 21.16 произошло ДТП на 2 километре дороги Вяэтса-Тюри в волости Тюри, где 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на Audi A6 Allroad совершал поворот направо с боковой дороги и выехал перед ехавшим по главной дороге BMW 318d, которым управляла 18-летняя девушка. Водителя Audi, а также водителя и 17-летнего пассажира BMW доставили в больницу Ярвамаа.

В 22.07 около Пярну мнт, 16 в Таллинне 21-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения передвигался на электросамокате, врезался в лестницу и упал. Самокатчика доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За прошедшие сутки в Эстонии задержано 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения.