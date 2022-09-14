Еще один эстонский баскетболист будет выступать в чемпионате Исландии

В конце прошлой недели рейкьявикский клуб „IR“ объявил о подписании контракта с Мартином Паасоей. В тот же город переедет еще один эстонец, Саймон Сутт подписал контракт с „КР Рейкьявик“.

Сутт выиграл чемпионат Эстонии в составе команды Тартуского университета, которую представлял с 2012 по 2016 год. Следующие три сезона баскетболист ростом 201 см носил майку Пярну „Садама“, после чего перешел в австрийский клуб „Unger Steel Gunners Oberwart“ на год.

Вновь вернувшись в Эстонию, Сутт, представлявший сборную Эстонии в четырех квалификационных матчах, перешел в ряды „Авис Утилитас“, но в последние два сезона у него были проблемы со здоровьем. В прошлом году он сыграл шесть матчей в регулярном чемпионате эстонско-латвийской лиги, а в прошлом году — три. Затем, сославшись на проблемы со спиной, сделал небольшой перерыв в баскетболе, после чего присоединился к команде „Тарту“.