Пеэп Петерсон: пусть бюджет окажется в минусе, но люди должны получать медицинские услуги(4)
Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия) в передаче „Интервью недели“ заверил, что несмотря на растущие счета за энергию, больницы без финансовой помощи не останутся, пишет rus.err.ee.
„Я готов стоять до последнего, чтобы сокращения объема медицинских услуг не произошло. Для меня баланс бюджета - не самое главное, главное, чтобы люди оставались живыми“, - заявил Пеэп Петерсон.
По словам министра, кризис пока никак не отразился на экономике в целом и роста безработицы не наблюдается, однако, у правительства есть несколько планов, которые можно применять при разном развитии ситуации. Касса по безработицы, находящаяся в его сфере ответственности, сейчас находится в неплохом положении. Но есть проблемы с Больничной кассой, резервы которой не такие большие.
Петерсон уточнил, что больницам сейчас дополнительно нужно выделить 15 миллионов евро, которые обязательно будут найдены: „Что касается ситуации с Больничной кассой в целом и ситуации в следующем году, я надеюсь, что в пятницу мы будем иметь более точное представление и ответы на имеющиеся вопросы“.