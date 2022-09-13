Пеэп Петерсон: пусть бюджет окажется в минусе, но люди должны получать медицинские услуги

„Я готов стоять до последнего, чтобы сокращения объема медицинских услуг не произошло. Для меня баланс бюджета - не самое главное, главное, чтобы люди оставались живыми“, - заявил Пеэп Петерсон.

По словам министра, кризис пока никак не отразился на экономике в целом и роста безработицы не наблюдается, однако, у правительства есть несколько планов, которые можно применять при разном развитии ситуации. Касса по безработицы, находящаяся в его сфере ответственности, сейчас находится в неплохом положении. Но есть проблемы с Больничной кассой, резервы которой не такие большие.

Петерсон уточнил, что больницам сейчас дополнительно нужно выделить 15 миллионов евро, которые обязательно будут найдены: „Что касается ситуации с Больничной кассой в целом и ситуации в следующем году, я надеюсь, что в пятницу мы будем иметь более точное представление и ответы на имеющиеся вопросы“.