Новости Эстонии
13.09.2022, 19:50

ФОТО | Мужчине, вонзившему шампур в шею человека, предъявили обвинение в убийстве

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Dõmov
Dõmov
ФОТО: JACEK UUSTAL | OU JCKU www.oujcku.com

Владислав Дымов фактически должен был сидеть в тюрьме до марта прошлого года за предыдущее убийство. Однако Дымов, освобожденный ранее по решению суда, напал на свою очередную жертву, вонзив ей в шею шампур.

12 июня 2021 года в городе Пюсси в Ида-Вирумаа компания весело проводила вечер с шашлыками, алкоголем и беседами. Однако беседы переросли в конфликт и, как следует из материалов обвинения, была совершена попытка убийства с помощью шашлычного оборудования.

Пострадавший чудом выжил, но поскольку Дымов ранее отбывал тюремный срок за убийство, ему было предъявлено обвинение в убийстве.

Дымов уже шесть раз сидел в тюрьме, всего у него семь уголовных судимостей. При этом его преступления со временем становились все серьезнее. Сегодня состоялось первое судебное заседание по делу Дымова по обвинению в убийстве. Запланировано еще пять слушаний, последнее из которых состоится в здании суда Йыхви 28 сентября.

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