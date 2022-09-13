ФОТО | Мужчине, вонзившему шампур в шею человека, предъявили обвинение в убийстве

12 июня 2021 года в городе Пюсси в Ида-Вирумаа компания весело проводила вечер с шашлыками, алкоголем и беседами. Однако беседы переросли в конфликт и, как следует из материалов обвинения, была совершена попытка убийства с помощью шашлычного оборудования.

Дымов уже шесть раз сидел в тюрьме, всего у него семь уголовных судимостей. При этом его преступления со временем становились все серьезнее. Сегодня состоялось первое судебное заседание по делу Дымова по обвинению в убийстве. Запланировано еще пять слушаний, последнее из которых состоится в здании суда Йыхви 28 сентября.