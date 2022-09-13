Военный дневник
13.09.2022, 19:26

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (202-й день) | ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области, Дмитрий Песков утверждает, что в России не будет массовой мобилизации

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ФОТО: JUAN BARRETO | AFP/ Scanpix

Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.

  • Эстония передала Украине второй полевой госпиталь - об этом во вторник написал министр обороны Украины Алексей Резников, опубликовав фото с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром и символическим ключом от госпиталя.

    Правительство Эстонии утвердило очередной пакет военной помощи Украине, в который вошел и госпиталь, 18 августа.

    Кроме госпиталя, пакет включает, в частности, минометы и противотанковое оружие.

    Первый полевой госпиталь Эстония подарила Украине в самом начале войны.

  • По-прежнему неясно, что все-таки произошло с учителями, которые якобы были задержаны в Харьковской области после наступления Украины. Уже несколько дней обсуждаются сообщения, что в регионе якобы задержали педагогов из России, которые приехали преподавать на оккупированные территории. Но официально украинские власти это не подтверждают, а в минпросвещения России говорят, что таких педагогов в этом регионе не было - правда, были местные учителя, которые согласились работать по российским программам. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку, сообщает BBC Russian.

  • Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили во вторник, 13 сентября, на официальном сайте президента Украины, пишет DW.

  • ВСУ заявляют, что за два часа сбили два российских самолета. Воздушные силы Украины сообщили, что ​​всего за два часа, с 14:00 до 16:00 по местному времени, на юге и востоке страны им удалось сбить сразу два российских военных самолета - бомбардировщик и штурмовик, а также один беспилотник.

    В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты. Рекомендации подразумевают многоуровневый подход. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.

    Участниками договора в качестве гарантов могли бы стать США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы.

  • Зюганов публично заявил, что в Украине идет война. Выступая в Госдуме, он призвал к „полной мобилизации страны“. „Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением“, - цитирует лидера российских коммунистов издание Sota.

  • Продолжаются бои у Лимана – это город на границе Луганской и Донецкой области. Глава Луганской области Сергей Гайдай ожидает, что именно оттуда может начаться деоккупация Луганской области. По его словам, в некоторых городах региона – в частности, Кременной и Старобельске – уже почти нет российского присутствия.

  • ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области. За неделю с 6 сентября украинские силы в ходе наступления в Харьковской области освободили более 300 населенных пунктов, или 3800 квадратных километров, а также — более 150 тысяч населения, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, это подтвержденные цифры, а в реальности освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных и заявил, что войска продвигаются вперед и освобождают захваченные Россией территории

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле не рассматривают возможность массовой мобилизации России. Призывы объявить ее звучат в среде блогеров, которые поддерживают вторжение в Украину, после неудач российской армии в Харьковской области.

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