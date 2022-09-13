ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (202-й день) | ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области, Дмитрий Песков утверждает, что в России не будет массовой мобилизации(2)
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Эстония передала Украине второй полевой госпиталь - об этом во вторник написал министр обороны Украины Алексей Резников, опубликовав фото с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром и символическим ключом от госпиталя.
Правительство Эстонии утвердило очередной пакет военной помощи Украине, в который вошел и госпиталь, 18 августа.
Кроме госпиталя, пакет включает, в частности, минометы и противотанковое оружие.
Первый полевой госпиталь Эстония подарила Украине в самом начале войны.
По-прежнему неясно, что все-таки произошло с учителями, которые якобы были задержаны в Харьковской области после наступления Украины. Уже несколько дней обсуждаются сообщения, что в регионе якобы задержали педагогов из России, которые приехали преподавать на оккупированные территории. Но официально украинские власти это не подтверждают, а в минпросвещения России говорят, что таких педагогов в этом регионе не было - правда, были местные учителя, которые согласились работать по российским программам. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку, сообщает BBC Russian.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили во вторник, 13 сентября, на официальном сайте президента Украины, пишет DW.
ВСУ заявляют, что за два часа сбили два российских самолета. Воздушные силы Украины сообщили, что всего за два часа, с 14:00 до 16:00 по местному времени, на юге и востоке страны им удалось сбить сразу два российских военных самолета - бомбардировщик и штурмовик, а также один беспилотник.
В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты. Рекомендации подразумевают многоуровневый подход. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.
Участниками договора в качестве гарантов могли бы стать США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы.
Зюганов публично заявил, что в Украине идет война. Выступая в Госдуме, он призвал к „полной мобилизации страны“. „Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением“, - цитирует лидера российских коммунистов издание Sota.
Продолжаются бои у Лимана – это город на границе Луганской и Донецкой области. Глава Луганской области Сергей Гайдай ожидает, что именно оттуда может начаться деоккупация Луганской области. По его словам, в некоторых городах региона – в частности, Кременной и Старобельске – уже почти нет российского присутствия.
ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области. За неделю с 6 сентября украинские силы в ходе наступления в Харьковской области освободили более 300 населенных пунктов, или 3800 квадратных километров, а также — более 150 тысяч населения, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, это подтвержденные цифры, а в реальности освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных и заявил, что войска продвигаются вперед и освобождают захваченные Россией территории
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле не рассматривают возможность массовой мобилизации России. Призывы объявить ее звучат в среде блогеров, которые поддерживают вторжение в Украину, после неудач российской армии в Харьковской области.