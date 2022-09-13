ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (202-й день) | ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области, Дмитрий Песков утверждает, что в России не будет массовой мобилизации

Эстония передала Украине второй полевой госпиталь - об этом во вторник написал министр обороны Украины Алексей Резников, опубликовав фото с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром и символическим ключом от госпиталя.

Правительство Эстонии утвердило очередной пакет военной помощи Украине, в который вошел и госпиталь, 18 августа.

Кроме госпиталя, пакет включает, в частности, минометы и противотанковое оружие.

Первый полевой госпиталь Эстония подарила Украине в самом начале войны.