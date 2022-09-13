Эпп Мяэ потерпела болезненное поражение в полуфинале ЧМ

Во вторник Эпп Мяэ стартовала на чемпионате мира по борьбе в Белграде, где выиграла первые два поединка и дошла до полуфинала. в вечернем полуфинале с небольшим перевесом уступила Самар Амир Ибрагим Хамзе со счетом 2:3.