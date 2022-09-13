Эпп Мяэ потерпела болезненное поражение в полуфинале ЧМ(1)
Во вторник Эпп Мяэ стартовала на чемпионате мира по борьбе в Белграде, где выиграла первые два поединка и дошла до полуфинала. в вечернем полуфинале с небольшим перевесом уступила Самар Амир Ибрагим Хамзе со счетом 2:3.
Мяэ стартовала со второго раунда, где победила Ариунджаргал Ганбат из Монголии со счетом 4:3, проигрывая 1:3
В следующем раунде Мяэ боролась с украинкой Анастасией Осняч-Шустовой, которая стала пятой на прошлом ЧМ.
Мяэ повела 5:1 против Шустовой и в итоге выиграла 5:3. Это гарантировало ей место в первой четверке.
В полуфинале Мяэ в упорной борьбе проиграла со счетом 2:3 Самар Амир Ибрагим Хамзе из Египта, которая в прошлом году стала бронзовой медалисткой ЧМ. В среду Мяэ проведёт поединок за третье место.
Прямую трансляцию соревнований можно увидеть на сайте uww.org.