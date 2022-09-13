Эпп Мяэ одержала вторую победу на ЧМ и вышла в полуфинал

Мяэ стартовала со второго раунда, где победила Ариунджаргал Ганбат из Монголии со счетом 4:3, проигрывая 1:3

В следующем раунде Мяэ боролась с украинкой Анастасией Осняч-Шустовой, которая стала пятой на прошлом ЧМ.

Мяэ повела 5:1 против Шустовой и в итоге выиграла 5:3. Это гарантировало ей место в первой четверке.

В полуфинале Мяэ встретится с Самар Амир Ибрагим Хамза из Египта, который в этом году стала чемпионкой Африки и завоевала бронзу на прошлогоднем чемпионате мира. Всего у Мяэ три медали ЧМ - серебро в прошлом году, а в 2015-м и 2019-м - бронзу.

Во втором полуфинале за выход в финал побороться Дженезис Росангела Реаско Вальдес из Эквадора и чемпионка Европы этого года Ясемин Адар из Турции.

Полуфиналы начнутся в 17:45.

Прямую трансляцию соревнований можно увидеть на сайте uww.org.