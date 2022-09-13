Эпп Мяэ одержала вторую победу на ЧМ и вышла в полуфинал(1)
Сегодня Эпп Мяэ стартовала на чемпионате мира по борьбе в Белграде, где выиграла первые два поединка и дошла до полуфинала.
Мяэ стартовала со второго раунда, где победила Ариунджаргал Ганбат из Монголии со счетом 4:3, проигрывая 1:3
В следующем раунде Мяэ боролась с украинкой Анастасией Осняч-Шустовой, которая стала пятой на прошлом ЧМ.
Мяэ повела 5:1 против Шустовой и в итоге выиграла 5:3. Это гарантировало ей место в первой четверке.
В полуфинале Мяэ встретится с Самар Амир Ибрагим Хамза из Египта, который в этом году стала чемпионкой Африки и завоевала бронзу на прошлогоднем чемпионате мира. Всего у Мяэ три медали ЧМ - серебро в прошлом году, а в 2015-м и 2019-м - бронзу.
Во втором полуфинале за выход в финал побороться Дженезис Росангела Реаско Вальдес из Эквадора и чемпионка Европы этого года Ясемин Адар из Турции.
Полуфиналы начнутся в 17:45.
Прямую трансляцию соревнований можно увидеть на сайте uww.org.