Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в танцах на льду Пападакис сделала аборт во время ЧМ-2021

Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, пропускала тот турнир и вообще весь сезон-2020/21. Об этом спортсменка рассказала в фильме Le couple de feu, съемки которого велись осенью 2021-го.

„Мне плохо из-за этого. Я все думаю: „Если бы Гийом и тренеры узнали, что я не смогу собраться – они бы впали в ярость“. Когда стало совсем плохо и я пропустила тренировку, они дали мне немного времени, чтобы я разобралась со своими проблемами.

Потом они сказали: „Слушай, если ты собираешься выиграть Олимпиаду, нужно привести себя в чувство. Иначе мы все завершаем“. Это было сказано не со зла, но меня приперли к стенке. Тогда я решила „выздороветь“. Отчасти это сработало. Если бы они заметили, что я снова впадаю в прежнее состояние, это их отдалило бы, потому что я обещала, что возьму себя в руки.

Это не вопрос отсутствия поддержки, это скорее недостаток понимания. Когда я сказала, что не могу тренироваться, люди говорили: „Не не можешь, а не хочешь“. Нет, я и правда не могла. Желание здесь ни при чем. Понять, что я перенесла, может лишь тот, кто пережил нечто подобное.

Это все началось год назад. Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого все пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Меня навестили, вроде все было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться. Произошло что-то вроде глубокого отчуждения.

Думаю, тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самого себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устал скрываться. Когда я забеременела, то винила себя. Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть. Сейчас мне это кажется нелепым. Но факт остается фактом – я думала именно так.