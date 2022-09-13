В больницах находятся 104 пациента с коронавирусом, за неделю скончались шесть человек

По состоянию на утро 12 сентября в больнице оставались 104 человек, из них интенсивное лечение получал один человек. За неделю был госпитализирован 101 человек, а число случаев госпитализации выросло на 31%, но это связано со вспышкой заражения внутри больницы. За неделю скончались четыре человека в возрасте 84-89 лет.