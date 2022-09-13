В больницах находятся 104 пациента с коронавирусом, за неделю скончались шесть человек(1)
По состоянию на утро понедельника, 12 сентября, в стационарном лечении нуждались 104 пациента, у которых диагностирован COVID-19. В течение 36-й недели в больницах был открыт 101 новый случай заболевания COVID-19. Судя по мониторингу сточных вод, распространение вируса составило 55%, что соответствует оранжевому уровню опасности.
По словам заведующей отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе добавилось 2262 случая заболевания, из которых 914 случаев были диагностированы лабораторно и 1348 клинически.
По состоянию на утро 12 сентября в больнице оставались 104 человек, из них интенсивное лечение получал один человек. За неделю был госпитализирован 101 человек, а число случаев госпитализации выросло на 31%, но это связано со вспышкой заражения внутри больницы. За неделю скончались четыре человека в возрасте 84-89 лет.
В течение недели была введена 4951 доза вакцины, 296 человек получили первую дозу вакцины. Дополнительную или бустерную дозу получили 478 472 человека. Две дозы вакцины получили 63,6% населения Эстонии.
На 36-й неделе распространение вируса, судя по результатам мониторинга сточных вод, составляет примерно 55% и находится на оранжевом уровне опасности. Самый высокий уровень содержания частиц вируса отмечается в сточных водах Ахтме. Наименьшее содержание вирусных частиц отмечено в Выру и Виймси-Мууга.