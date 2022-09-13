Украинские самбисты отказались ехать на ЧЕ из-за участия россиян

Сборная Украины по самбо не выступит на чемпионате Европы в сербском городе Нови-Сад, сообщили „Интерфаксу“ в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).



„Украинская команда не будет участвовать в турнире“, — сказали в пресс-службе.



В заявлении на официальном сайте Федерации самбо Украины говорится, что решение связано с допуском на соревнования россиян и белорусов.



Турнир пройдет 15–18 сентября в нескольких возрастных категориях: взрослые, юноши и девушки, юниоры и юниорки, пишет RBK.



Президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал новость о том, что сборная Украины не примет участия в чемпионате Европы: „Мы сожалеем о том, что украинские спортсмены не примут участия в чемпионате Европы, потому что для нас очень важно, чтобы все атлеты смогли выступить в соревнованиях независимо от политических ситуаций. И смешивать спорт с политикой мы считаем неправильным. Руководство Европейской федерации самбо выражает сожаление, что сильнейшие спортсмены не выступят на чемпионате Европы. Тем более что в составе сборной Украины есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы“, — приводит слова Елисеева „РИА Новости Спорт“.



FIAS в марте разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации МОК.



В июле первый вице-президент FIAS Сергей Елисеев заявил, что россияне выступят также на чемпионате мира по пляжному самбо в Израиле, молодежном чемпионате мира в Армении и взрослом чемпионате мира в Киргизии.

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