ФОТО | В ходе полицейской операции задержаны литовские угонщики машин. Они пытались скрыться на скорости 200 км/ч

По словам начальника криминального бюро Лыунаской префектуры Райна Восмана, полиция развернула сегодня ночью операцию с целью задержания угонщиков автомобилей из Паневежиса, Литва. „События стали разворачиваться сегодня ночью около двух часов, когда в Тарту на улице Сайалилле был угнан внедорожник Lexus 2020 г. выпуска. Украденный автомобиль, преступников и находившийся в их распоряжении сопровождающий автомобиль задержали сотрудники криминального бюро Лыунаской префектуры в сотрудничестве с K-komando и подразделением быстрого реагирования префектуры“, - пояснил начальник бюро.

Он отметил, что украденный автомобиль направлялся из Тарту в сторону Кюлитсе и во время побега его скорость временами достигала 200 км/ч; недалеко от озера Кюлитсе водитель потерял на извилистой дороге управление и съехал в кювет. „Водитель вышел из машины и побежал в сторону Тарту. Полицейские последовали за мужчиной, и возле Тарту удалось задержать как мужчину, бывшего за рулем Lexus, так и сопровождающий автомобиль с еще двумя литовцами“, - отметил начальник криминального бюро.

В качестве подозреваемых в совершении преступления были задержаны трое граждан Литвы в возрасте 28, 32 и 34 лет.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау, прокуратура будет завтра ходатайствовать у суда о заключении подозреваемых под стражу. „В ходе производства по уголовному делу будут выяснены точные роли троих мужчин в совершении преступления. Также будет проверено, не причастен ли кто-либо из них к совершенным ранее подобным кражам автомобилей, и в соответствии c этим будет дополнено предъявленное им подозрение. Поскольку, оставаясь на свободе, подозреваемые с большой долей вероятности покинули бы Эстонию и продолжили бы совершать подобные преступления в других местах, мы будем ходатайствовать у суда о заключении их под стражу“, - заявила Картау.