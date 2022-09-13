Отец эстонского футболиста, играющего в Италии: в нашу сборную попадают только игроки из определенного агентства

„Сорга играет за дубль „Гётеборга“, а Юргенс играет за дубль „Торино“. В чем разница?“ - сказал Юри Юргенс Õhtulehet.

„Я вижу это так: это все „Флора“, а именно Айвар Похлак и Харри Оямаа. В состав могут попасть те игроки, которые находятся в агентстве TREQUARTISTA. Если он не готов для основной сборной, пожалуйста, назовите мне критерии отбора“, — возмущался отец игрока, задаваясь вопросом, неужели его сын недостаточно хорош даже для скамейки запасных.

Оливер Юргенс, недавно перешедший из молодежной академии итальянского „Интера“ в молодежную команду „Торино“ до 19 лет, представлял сборную Эстонии только один раз, в мае 2018 года в составе сборной до 16 лет.

Недавно Юргенса пригласили в сборную Эстонии до 21 года. Сандер Пост, возглавивший молодежную сборную, сказал Delfi о Юргенсе следующее: „Конечно, я хочу, чтобы лучшие игроки Эстонии играли вместе. Вот почему я пригласил Юргенса. Я, конечно, не сомневаюсь в его качествах. По эстонским меркам это лучший молодой игрок“.

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