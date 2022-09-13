В Пирита водитель сбил рысь и бросил ее умирать на обочине

В ветеринарной клинике Сыле выяснилось, что у самки рыси из-за полученного от машины удара был отек легкого и перелом позвоночника надвое. К сожалению, животному было уже никак не помочь, кроме как усыпив его.

Соз защиты диких животных призывает водителей и все остальных вызывать помощь и для раненых животных. Если вы найдете такое животное, то с союзом можно связаться по номеру 5632 2200 или по государственной инфолинии 1247.

В Эстонии рыси находятся под охраной начиная с 1937 года. По состоянию на осень 2020 года в Эстонии насчитывалось 400–450 особей и 63 выводка. У крупного хищника нет опасных противников в дикой природе, и охотиться на них также нельзя, поэтому местные рыси, в основном, погибают под колесами автомобилей.