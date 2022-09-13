СЕГОДНЯ | Лига чемпионов. Левандовски встретится с бывшей, а „Ливерпуль“ постарается набрать первые очки
Сегодня, состоится первый игровой день 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023.
„Ливерпуль“, неожиданно проигравший „Наполи“ 1:4 в первом туре, сегодня на домашнем стадионе „Энфилд“ постарается набрать первые очки в игре с амстердамским „Аяксом“.
Второй матч в этой же группе, между „Рейнджерс“ и „Наполи“, перенесен на завтра, из-за похорон королевы Елизаветы II.
Главный матче вечера состоится в группе С. В Мюнхене сыграют немецкая „Бавария“ и испанская „Барселона“, оба клуба начали групповой этап с победы. „Бавария“ обыграла „Интер“ 0:2, а „Барселона“ дома обыграла „Викторию Пльзень“ 5:1. Матч вечера начнется в 22:00. Роберт Левандовски, перешедший этим летом в каталонский клуб, сыграет против своей экс-команды, за которую он играл 8 лет.
Сегодняшние игры:
Группа А:
22.00 „Ливерпуль“ – „Аякс“
Группа В:
22.00 „Байер“ - „Атлетико“
22.00 „Порту“ – „Брюгге“
Группа С:
19.45 „Викторию Пльзень“ - „Интер“
22.00 „Бавария“ – „Барселона“
Группа D:
19.45 „Спортинг“ - „Тоттенхэм“
22.00 „Марсель“ - „Айнтрахт“