СЕГОДНЯ | Лига чемпионов. Левандовски встретится с бывшей, а „Ливерпуль“ постарается набрать первые очки

„Ливерпуль“, неожиданно проигравший „Наполи“ 1:4 в первом туре, сегодня на домашнем стадионе „Энфилд“ постарается набрать первые очки в игре с амстердамским „Аяксом“.

Второй матч в этой же группе, между „Рейнджерс“ и „Наполи“, перенесен на завтра, из-за похорон королевы Елизаветы II.

Главный матче вечера состоится в группе С. В Мюнхене сыграют немецкая „Бавария“ и испанская „Барселона“, оба клуба начали групповой этап с победы. „Бавария“ обыграла „Интер“ 0:2, а „Барселона“ дома обыграла „Викторию Пльзень“ 5:1. Матч вечера начнется в 22:00. Роберт Левандовски, перешедший этим летом в каталонский клуб, сыграет против своей экс-команды, за которую он играл 8 лет.