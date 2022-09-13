Лига чемпионов:„Барселона“ снова проиграла „Баварии“,„Ливерпуль“ вырвал победу и сенсация от аутсайдера

„Ливерпуль“, неожиданно проигравший „Наполи“ 1:4 в первом туре, сегодня на домашнем стадионе „Энфилд“ обыграл „Аякс“ 2:1. Уже на 17-й минуте счёт в матче открыл Мохамед Салах, после паса Диого Жоты. Но радость англичан была не долгой и на 27-й минуте Мохаммед Кудус сравнял счёт в матче. Но в самой концовке встречи, „Ливерпулю“ удалось вырвать победу. На 89-й минуте гол забил Жоэль Матип.

Второй матч в этой же группе, между „Рейнджерс“ и „Наполи“, перенесен из-за похорон королевы Елизаветы II.

Главный матче вечера, который состоялся в группе С. В Мюнхене немецкая „Бавария“ обыграла испанскую „Барселону“ 2:0. Первый там прошёл под преимуществом испанской команды, но голов забить не удалось. Судья не назначил пенальти в ворота „Баварии“, в первом тайме при счете 0:0 защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис, вероятно, задел коленом в штрафной вингера каталонцев Усмана Дембеле.

Во втором тайме, на 50-й минуте встречи счёт открыл защитник мюнхенской „Баварии“ Лукас Эрнандес. Спустя четыре минуты форвард Лерой Зане упрочил преимущество немецкого клуба. Последняя победа „Барсы“ над баварцами со счетом 3:0 состоялась в мае 2015 года в полуфинале ЛЧ.

Бельгийский клуб „Брюгге“ разгромил на выезде „Порту“ (0:4). Гости вышли вперёд уже на 15-й минуте матча, благодаря пенальти, который реализовал Ферран Жутгла 0:1.

В первом тайме игроки „Порту“ владели преимуществом, но во втором тайме все изменилось. На 47-й минуте после оригинальной голевой передачи, Камаль Соуа делает счёт 0:2. Через пять минут, после провала в защите „Брюгге“ забивает третий мяч 0:3. На 84-й минуте, после выхода на замену, гол в составе бельгийского клуба, забил 17-летний вингер из Норвегии и установив окончательный счёт в матче 0:4. После жеребьёвки „Брюгге“ записали в аутсайдеры, но после двух туров они являются единоличным лидером группы B с шестью очками. У „Байера“ и „Атлетико“ по три очка, у „Порту“ – ноль.

Сегодняшние игры:

Группа А:

„Ливерпуль“ – „Аякс“ 2:1

Голы: 1:0 – 17 Салах, 1:1 – 27 Кудус, 2:1 – 89 Матип.