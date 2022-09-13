В Eesti Gaas рассказали, что будет, если клиенты не смогут оплатить счета за газ зимой

Рост цен на газ в Эстонии – это неизбежный процесс после прекращения использования российского топлива. Даже если Эстония построит терминал по приему сжиженного газа в Палдиски, то в ближайшие два года цены не изменятся. Член правления Eesti Gaas Рауль Котов считает, что положение непростое, но не безвыходное, так как Эстония и так почти не производит электричество из газа, а нарвские электростанции работают непрерывно. В рамках авторского проекта Романа Старапопова „Энергошок!“ Котов предположил, что зимой трудности с оплатой за газ могут возникнуть и у населения, и у предприятий. „Мы всегда должны платить за газ. Если мы не платим, тогда без газа остаются все“, - говорит он.