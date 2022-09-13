Историческая медаль: эстонская дзюдоистка завоевала серебро на чемпионате мира
Эстонская дзюдоистка Виктория Зубкова завоевала серебряную медаль в возрастной группе F2 на чемпионате мира, проходившем в Польше, став первой женщиной-дзюдоисткой, выигравшей медаль на чемпионате мира в истории Эстонии.
Зубкова выступала на проходящем в Польше чемпионате мира среди ветеранов в весовой категории до 63 кг и выиграла три из четырех проведенных поединков, сообщил Эстонский союз дзюдо.
„Я довольна результатом Кубка мира. Конечно, хотелось бы стать первой, но конкуренция была высокая. Самым большим вызовом для меня была психологическая сторона соревнований – соперницы были опытные, и перед каждым поединком приходилось собираться, чтобы не проиграть еще до того, как ступить на татами. Психологическая сторона очень важна в дзюдо, и я хорошо преуспела в этой борьбе с собой“, — прокомментировала Зубкова, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира.
Зубкова начала с победы соревновательный день Кубка мира, победив в первом круге литовку Веронику Маяускене. Во втором круге эстонская дзюдоистка одержала победу над индийской дзюдоисткой Смитой Шетти, а в третьем круге ее соперницей стала Шилпа Хемчандра Салиани, тоже из Индии. Однако в следующем круге Зубкова проиграла будущей чемпионки мира, представительнице Германии Даниэле Кортманн.
Эстонские дзюдоисты также завоевали золотую медаль на чемпионате мира среди ветеранов, проходившем в Польше. В субботу бывший член сборной Эстонии по дзюдо Юхан Меттис завоевал золотую медаль в категории свыше 100 кг.
Сборная Эстонии по дзюдо среди ветеранов на чемпионате мира этого года была самой многочисленной за всю историю, всего Эстонию представляли семь спортсменов, в том числе две женщины.