Историческая медаль: эстонская дзюдоистка завоевала серебро на чемпионате мира

„Я довольна результатом Кубка мира. Конечно, хотелось бы стать первой, но конкуренция была высокая. Самым большим вызовом для меня была психологическая сторона соревнований – соперницы были опытные, и перед каждым поединком приходилось собираться, чтобы не проиграть еще до того, как ступить на татами. Психологическая сторона очень важна в дзюдо, и я хорошо преуспела в этой борьбе с собой“, — прокомментировала Зубкова, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира.



Зубкова начала с победы соревновательный день Кубка мира, победив в первом круге литовку Веронику Маяускене. Во втором круге эстонская дзюдоистка одержала победу над индийской дзюдоисткой Смитой Шетти, а в третьем круге ее соперницей стала Шилпа Хемчандра Салиани, тоже из Индии. Однако в следующем круге Зубкова проиграла будущей чемпионки мира, представительнице Германии Даниэле Кортманн.



Эстонские дзюдоисты также завоевали золотую медаль на чемпионате мира среди ветеранов, проходившем в Польше. В субботу бывший член сборной Эстонии по дзюдо Юхан Меттис завоевал золотую медаль в категории свыше 100 кг.