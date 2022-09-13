Новости Эстонии
13.09.2022, 09:12

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО | Учителя проводят митинг на Тоомпеа: никудышная зарплата сокращает ряды работников

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Во вторник в 9-11 перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа снова проходит митинг: на этот раз организатором является Эстонский союз работников сферы образования, а цель акции - привлечь внимание к низкой зарплате учителей и исходящей из этого нехватке кадров.

Согласно исследованию, сложности с поиском учителей возникают у 96% школ в Эстонии, 92% учителей чувствовали выгорание, а 94% готовы из-за зарплаты устроить забастовку. Около 60% учителей раздумывают о смене работы из-за низкой зарплаты.

Сейчас в Эстонии не хватает около 5000 учителей с необходимой квалификацией, в том числе как минимум 2000 учителей, которые необходимы для перевода школ на эстоноязычное обучение. Сейчас учительская зарплата составляет 1412 евро, а должна быть не менее 2000 евро, считает союз.

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