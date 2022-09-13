ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО | Учителя проводят митинг на Тоомпеа: никудышная зарплата сокращает ряды работников

Согласно исследованию, сложности с поиском учителей возникают у 96% школ в Эстонии, 92% учителей чувствовали выгорание, а 94% готовы из-за зарплаты устроить забастовку. Около 60% учителей раздумывают о смене работы из-за низкой зарплаты.

Сейчас в Эстонии не хватает около 5000 учителей с необходимой квалификацией, в том числе как минимум 2000 учителей, которые необходимы для перевода школ на эстоноязычное обучение. Сейчас учительская зарплата составляет 1412 евро, а должна быть не менее 2000 евро, считает союз.