Новости Эстонии
13.09.2022, 16:21

Школьников снова начали тестировать на коронавирус. Родители: это лучше, чем уходить на дистант

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ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Начало учебного года и открытие сезона простудных заболеваний вновь напомнили родителям и детям о существовании экспресс-тестов на коронавирус. Некоторым школьникам тесты уже выдали на руки, чтобы проводить контроль дома. Других же проверяют непосредственно в учебном заведении. Что думают родители и дети о тестировании и кто решает, как проверять детей на коронавирус, и нужно ли проверять в принципе — в материале RusDelfi.

Главное, что ребенок делает тесты спокойно

Мама шестиклассника Артема из Таллиннской школы Махтра рассказывает, что тесты в этом учебном году в отличие от прошлого домой не выдавали. „Сейчас все делают в школе два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, — рассказывает Алла. — Тестируют всех детей. В прошлом году тесты выдавали домой, но, видимо, не все дети приносили, или была какая-то другая причина. И школа приняла решение делать тесты самостоятельно“.

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