Школьников снова начали тестировать на коронавирус. Родители: это лучше, чем уходить на дистант

Главное, что ребенок делает тесты спокойно

Мама шестиклассника Артема из Таллиннской школы Махтра рассказывает, что тесты в этом учебном году в отличие от прошлого домой не выдавали. „Сейчас все делают в школе два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, — рассказывает Алла. — Тестируют всех детей. В прошлом году тесты выдавали домой, но, видимо, не все дети приносили, или была какая-то другая причина. И школа приняла решение делать тесты самостоятельно“.