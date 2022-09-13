13.09.2022, 16:21
Школьников снова начали тестировать на коронавирус. Родители: это лучше, чем уходить на дистант(8)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Начало учебного года и открытие сезона простудных заболеваний вновь напомнили родителям и детям о существовании экспресс-тестов на коронавирус. Некоторым школьникам тесты уже выдали на руки, чтобы проводить контроль дома. Других же проверяют непосредственно в учебном заведении. Что думают родители и дети о тестировании и кто решает, как проверять детей на коронавирус, и нужно ли проверять в принципе — в материале RusDelfi.