В центре Таллинна произошла цепная авария, один человек попал в больницу

В понедельник в 8:14 поступило сообщение о ДТП на 13 километре шоссе Таллинн-Палдиски в Сауэ в Харьюмаа, где 38-летний мужчина на Volkswagen Touran из-за проблем со здоровьем въехал сзади в Volkswagen Passat, которым управляла 28-летняя женщина. Мужчину доставили в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу.

В 12:52 произошло ДТП около Й.Кундери, 37 в Таллинне, когда выезжавшая из двора 47-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Tiguan столкнулась с 18-летним парнем на самокате. Молодого человека доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17:14 произошло ДТП около Тулика, 15 в Таллинне, когда 40-летний мужчина на микроавтобусе Renault Master въехал сзади в Mercedes-Benz E 200, которым управляла 59-летняя женщина. В результате столкновения Mercedes-Benz отбросило на находившийся впереди Subaru Forester с 42-летним мужчиной за рулем, а Subaru, в свою очередь, врезался в Kia Ceed, которым управлял 53-летний мужчина. Водителя Mercedes-Benz доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:19 произошло ДТП на перекрестке шоссе Клоога и Кийа-Вяэна-Вити в волости Харку в Харьюмааа, когда 87-летний мужчина на Toyota Corolla проигнорировал знак „уступи дорогу“ и столкнулся с Kia Optima, которым управляла 33-летняя женщина. 86-летнюю пассажирку Toyota доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В Лыунаской префектуре угнали два автомобиля: бежевый внедорожник Toyota Land Cruiser 150 2018 года выпуска с номерным знаком 362MRX и белый Opel Kadett 1976 года выпуска с номерным знаком 587VAB.



