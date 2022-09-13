Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

В понедельник вечером около 18 часов Центр тревоги получил сообщение, что из своего дома в волости Пылтсамаа в неизвестном направлении ушла 16-летняя Хелина. Близкие в последний раз контактировали с ней в понедельник утром, но после этого больше не удавалось связаться с девушкой.

Полиция сейчас проверяет все возможные места, куда девушка могла пойти. Известно, что она может передвигаться в Йыгевамаа или Тартумаа.

У Хелины короткие темные волосы, она одета в короткую куртку, темные спортивные штаны, на ногах черные кроссовки. При себе у нее может быть черный рюкзак Puma.

Полиция просит всех, кто видел Хелину или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.