Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку
Полиция просит помощи, чтобы выяснить местонахождение пропавшей в волости Пылтсамаа в Йыгевамаа 16-летней Хелины.
В понедельник вечером около 18 часов Центр тревоги получил сообщение, что из своего дома в волости Пылтсамаа в неизвестном направлении ушла 16-летняя Хелина. Близкие в последний раз контактировали с ней в понедельник утром, но после этого больше не удавалось связаться с девушкой.
Полиция сейчас проверяет все возможные места, куда девушка могла пойти. Известно, что она может передвигаться в Йыгевамаа или Тартумаа.
У Хелины короткие темные волосы, она одета в короткую куртку, темные спортивные штаны, на ногах черные кроссовки. При себе у нее может быть черный рюкзак Puma.
Полиция просит всех, кто видел Хелину или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.