Центристы предлагают увеличить дотацию на школьные обеды до 1,5 евро

„Детский организм нуждается в качественном, разнообразном и полноценном питании. Горячий обед в школе – очень важный прием пищи. В условиях небывалой инфляции обеспечить качество при прежнем размере дотации невозможно. Чтобы школьные обеды по-прежнему были бесплатными для учеников, здоровыми и вкусными, необходимо увеличить дотацию на питание в школах“, - сказал депутат парламента Марко Шорин.

Сейчас государственная дотация на школьные обеды составляет 1 евро в день на ученика, также доплачивает местное самоуправление и в некоторых случаях - родители. В последний раз дотация повышалась в 2018 году – с 0,78 евро до 1 евро на ребенка.

„Повышение дотаций поможет и фирмам, оказывающим услугу питания в школах, выполнять свои договорные обязательства, т.е. обеспечивать сбалансированное, разнообразное, соответствующее возрасту, вкусное и при необходимости с учетом особых потребностей учеников питание“, - сказал Шорин.

По данным Института конъюнктуры, стоимость средней потребительской корзины за год подорожала на 18%. По словам Шорина, прежней дотации не хватает даже на приготовление обедов, не говоря уже о здоровом и качественном питании.

„В среднем цены на основные продукты питания выросли на 53%. Поэтому повышение дотации на школьные обеды на 50% будет достаточным для того, чтобы сохранить их качество на прежнем уровне. Полноценный обед в школе должен быть обеспечен каждому ребенку, независимо от того, какую школу он посещает“, - подчеркнул Шорин.