Центристы предлагают увеличить дотацию на школьные обеды до 1,5 евро(12)
Парламентская фракция центристов во вторник подаст законопроект, согласно которому дотацию на школьные обеды повысят до 1,50 евро на ученика.
„Детский организм нуждается в качественном, разнообразном и полноценном питании. Горячий обед в школе – очень важный прием пищи. В условиях небывалой инфляции обеспечить качество при прежнем размере дотации невозможно. Чтобы школьные обеды по-прежнему были бесплатными для учеников, здоровыми и вкусными, необходимо увеличить дотацию на питание в школах“, - сказал депутат парламента Марко Шорин.
Сейчас государственная дотация на школьные обеды составляет 1 евро в день на ученика, также доплачивает местное самоуправление и в некоторых случаях - родители. В последний раз дотация повышалась в 2018 году – с 0,78 евро до 1 евро на ребенка.
„Повышение дотаций поможет и фирмам, оказывающим услугу питания в школах, выполнять свои договорные обязательства, т.е. обеспечивать сбалансированное, разнообразное, соответствующее возрасту, вкусное и при необходимости с учетом особых потребностей учеников питание“, - сказал Шорин.
По данным Института конъюнктуры, стоимость средней потребительской корзины за год подорожала на 18%. По словам Шорина, прежней дотации не хватает даже на приготовление обедов, не говоря уже о здоровом и качественном питании.
„В среднем цены на основные продукты питания выросли на 53%. Поэтому повышение дотации на школьные обеды на 50% будет достаточным для того, чтобы сохранить их качество на прежнем уровне. Полноценный обед в школе должен быть обеспечен каждому ребенку, независимо от того, какую школу он посещает“, - подчеркнул Шорин.