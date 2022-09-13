Предшественник Rail Baltic: „Янтарный поезд“ совершает свою первую поездку

Сегодня утром в 9:28 со станции Мууга отправится первый „Янтарный поезд“, или Amber Train, который проложит через страны Балтии железнодорожный коридор между Северной и Западной Европой. „Янтарный поезд“ повышает безопасность дорожного движения и бережет окружающую среду, перемещая грузы с дорог на рельсы.

„Сегодня поезд совершит тестовую поездку – мы проверим, как будет функционировать погрузка товаров, пограничные операции, обмен документами и данными“, – пояснил Рауль Тоомсалу – председатель правления железнодорожной компании Operail, которая занимает ведущую роль в управлении проектом Янтарного поезда.

„На этот раз с шоссе на железную дорогу переместится древесный материал, торф и монтажная пена, которые мы транспортируем нашим клиентам в Литве“.

Согласно плану, завтра утром тестовый поезд прибудет в терминал Каунаса, проехав через Эстонию, Латвию и Литву. Там товар из полуприцепов будет перегружен на железнодорожные платформы с европейской колеей и продолжит свой путь в Западную Европу. А вагоны „Янтарного поезда“ сразу будут загружены новым товаром, который поезд привезет обратно в порт Мууга, где прицепы будут погружены на судно для отправки в Финляндию.

По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, проект „Янтарного поезда“ особенно важен для Эстонии в то время, когда в мире меняются торговые потоки и транспортные коридоры. „«Янтарный поезд“ создает соединение между Северной и Западной Европой и создает дополнительные возможности для развития независимых от России грузовых перевозок“, – отметила Сиккут.

Согласно расписанию, „Янтарный поезд“ будет курсировать по маршруту Мууга-Каунас-Мууга два раза в неделю. Когда поезд начнет ездить по расписанию, зависит от того, как пройдет сегодняшняя тестовая поездка. „Как можно скорее, потому что интерес со стороны клиентов уже имеется“, – сказал Тоомсалу.