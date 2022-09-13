Предшественник Rail Baltic: „Янтарный поезд“ совершает свою первую поездку(4)
Если тестовая поездка пройдет успешно, за ней последует движение по расписанию. Поезд бережет окружающую среду и повышает безопасность дорожного движения. „Янтарный поезд“ – это совместный проект Эстонии, Латвии и Литвы, который является предшественником Rail Baltic.
Сегодня утром в 9:28 со станции Мууга отправится первый „Янтарный поезд“, или Amber Train, который проложит через страны Балтии железнодорожный коридор между Северной и Западной Европой. „Янтарный поезд“ повышает безопасность дорожного движения и бережет окружающую среду, перемещая грузы с дорог на рельсы.
„Сегодня поезд совершит тестовую поездку – мы проверим, как будет функционировать погрузка товаров, пограничные операции, обмен документами и данными“, – пояснил Рауль Тоомсалу – председатель правления железнодорожной компании Operail, которая занимает ведущую роль в управлении проектом Янтарного поезда.
„На этот раз с шоссе на железную дорогу переместится древесный материал, торф и монтажная пена, которые мы транспортируем нашим клиентам в Литве“.
Согласно плану, завтра утром тестовый поезд прибудет в терминал Каунаса, проехав через Эстонию, Латвию и Литву. Там товар из полуприцепов будет перегружен на железнодорожные платформы с европейской колеей и продолжит свой путь в Западную Европу. А вагоны „Янтарного поезда“ сразу будут загружены новым товаром, который поезд привезет обратно в порт Мууга, где прицепы будут погружены на судно для отправки в Финляндию.
По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, проект „Янтарного поезда“ особенно важен для Эстонии в то время, когда в мире меняются торговые потоки и транспортные коридоры. „«Янтарный поезд“ создает соединение между Северной и Западной Европой и создает дополнительные возможности для развития независимых от России грузовых перевозок“, – отметила Сиккут.
Согласно расписанию, „Янтарный поезд“ будет курсировать по маршруту Мууга-Каунас-Мууга два раза в неделю. Когда поезд начнет ездить по расписанию, зависит от того, как пройдет сегодняшняя тестовая поездка. „Как можно скорее, потому что интерес со стороны клиентов уже имеется“, – сказал Тоомсалу.
Одним из первых клиентов „Янтарного поезда“ является логистическая компания DB Schenker, которая и сегодня отправляет свои товары тестовым поездом. По словам исполнительного директора Schenker Baltikum Янека Саареокса, на первом поезде, вышедшем из Мууга, было отправлено два крупных груза Schenker, один из которых во Францию, а другой – в Нидерланды: „Наш интерес заключается в создании регулярного и частого транспортного коридора в Центральную Европу и оттуда обратно в Эстонию. Поезд гораздо более экологичен для перевозки грузов, а новое решение также поможет облегчить хроническую нехватку водителей в этом секторе“, – сказал Саареокс.
Потенциальными клиентами „Янтарного поезда“ являются компании, которые хотят экспортировать товары из Северных стран или Эстонии в Западную Европу и наоборот. До сих пор как товары, прибывающие в Эстонию из Финляндии морским транспортом, так и товары, экспортируемые из Эстонии, перемещались по странам Балтии в основном на грузовых автомобилях. Цель „Янтарного поезда“ – переместить эти грузы на железную дорогу.
„Железнодорожный транспорт потребляет в 4 раза меньше топлива, выделяет в 6 раз меньше CO2 и в 28 раз безопаснее автомобильного транспорта. Например, „Янтарный поезд“ повышает безопасность движения на шоссе Таллинн-Пярну. „Янтарный поезд“ поможет убрать с дорог Эстонии более 7500 грузовых автомобилей ежегодно“, – сказал Тоомсалу. В то время как по шоссе каждый прицеп или контейнер едет на отдельном грузовом автомобиле, один поезд может перевезти десятки прицепов.
„Янтарный поезд“, или Amber Train – это проект сотрудничества железнодорожных компаний стран Балтии, которым управляет AS Operail. Партнерами по сотрудничеству являются AS Eesti Raudtee, латвийские и литовские железнодорожные грузовые компании LDZ Cargo и LTG Cargo, погрузочные терминалы HHLA TK Estonia в Мууга и терминал Kaunas Intermodal в Литве.
„Мы убеждены, что проект „Янтарный поезд“ необходим, и со своей стороны поддерживаем его реализацию, потому что товаров, которые можно было бы переместить с дороги на железную дорогу, достаточно. Это, в свою очередь, способствует защите окружающей среды и повышению безопасности дорожного движения в Эстонии“, – прокомментировал председатель правления AS Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн.
„Янтарный поезд“ также является предварительным проектом Rail Baltic: клиенты могут привыкнуть к использованию железной дороги, разные стороны могут заложить основу для сотрудничества и найти возможные узкие места и пути их преодоления. К тому времени, как Rail Baltic будет однажды завершена, предварительные работы будут выполнены, и поездки просто переведут на европейскую колею, тогда отпадет необходимость перегружать товары в Каунасе.
„Для нас важно, чтобы смена вида транспорта с морского на железнодорожный прошла гладко для обслуживаемой нами финской промышленности. Благодаря „Янтарному поезду“ мы уже сегодня можем развивать наши услуги, чтобы быть готовыми к будущему грузовому терминалу Rail Baltic и соединению по европейской колее“, – сказала Рийа Силлаве, председатель правления крупнейшего в Эстонии грузового терминала HHLA TK Estonia.