Депутаты Госдумы предлагают пополнить мобилизационный резерв многодетными отцами

Это поправка в статью 18 закона „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“ и статьи 55 и 57-8 закона „О воинской обязанности и военной службе“. Среди авторов - председатель думского комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов. Ранее Картаполов вносил поправку, позволяющую заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы.

Авторы поправки предлагают предоставить многодетным отцам, то есть имеющим трех и более детей, „возможность“ поступить в „мобилизационный людской резерв“, если у них „есть такое желание“.

Сейчас такие граждане подлежат безусловному освобождению от призыва на военные сборы вне зависимости от их воли - и не могут заключить контракт о пребывании в мобилизационном резерве, говорится в пояснительной записке к законопроекту. „Хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать“, - считают авторы.

Депутаты своей поправкой также хотят уточнить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, - за исключением тех, кто пребывает в мобилизационном людском резерве. При этом для граждан, у которых изменилось число детей в период их пребывания в мобилизационном резерве, законопроект предусматривает возможность досрочного исключения из него.

Что такое мобилизационный резерв?

Мобилизационный людской резерв - это граждане, пребывающие в запасе и заключившие контракт о пребывании в таком резерве. Это гражданские люди, заключившие договор с министерством обороны. По его условиям в мирное время они участвуют в военных занятиях и сборах, а в случае мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.

Особенность условий контракта - возможность совмещать основную работу с военными сборами. Государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка.

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