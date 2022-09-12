В Таллинне открыли тропу приключений. Автор идеи - 15-летняя школьница
Автор победившей идеи - Рэйчел Каролин Кунда, 15-летняя школьница из Таллинна, чью идею с радостью поддержали жители Кристийне. На мероприятии выступил Яан Роосе, чемпион мира по слэклайну и лучший канатоходец Эстонии, с захватывающим выступлением, созданным специально для этого события.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, в Кристийне всегда с радостью принимают всевозможные аттракционы. „Низкая тропа приключений парка Лёвенру — одна из самых больших низких приключенческих троп в Эстонии. Интерес местных жителей к этому объекту во время оформления разрешения на строительство и эксплуатации был очень высоким, что говорит о том, что такие аттракционы в общественном месте просто необходимы. Люди с удовольствием проводят свободное время на свежем воздухе, особенно если его можно провести активно и интересно. На низкой тропе приключений рады всем, вход свободный, нужно только соблюдать правила безопасности и разумно оценивать свои физические возможности“, — добавил Рийбе.
По словам руководителя проекта фирмы 3park Eesti OÜ Каспара Нымберга, для прохождения трассы не требуется специального снаряжения, все элементы установлены низко, чтобы пользоваться было удобно и безопасно. „В мерах безопасности установлено специальное покрытие, смягчающее падение. Тропа приключений включает в себя множество интенсивных элементов восхождения и два длинных спуска“, — сказал Нымберг. „Наша фирма построила более сотни приключенческих троп, как по Эстонии, так и за рубежом, но низкая тропа приключений в парке Лёвенру стала одной из самых больших проектов. Мы всегда стараемся делать все отлично и с энтузиазмом, надеемся что результат всем понравится“, - добавил он.
Результатом осталась довольна и автор идеи Рэйчел Каролин Кунда. „Мне очень нравится! Я даже не думала, что моя идея победит. Я большой любитель троп приключений, поэтому я, несомненно, счастлива, что жителям Кристийне также понравилась эта идея, и они поддержали ее во время голосования народного бюджета. Теперь тропа готова, а результат даже лучше, чем я предполагала!“, — сказала Кунда.
Каждый житель Таллинна может представить идеи для народного бюджета по обустройству своего района, которые можно было бы воплотить за счет муниципальных средств. Представление идей для народного бюджета на 2023 год началось сегодня, 12 сентября и продлится до 2 октября 2022. Представить свои идеи для народного бюджета можно на сайте https://www.tallinn.ee/ru/kaasaveelarve, в районных управах или в бюро обслуживания Таллиннской горуправы.
Низкая тропа приключений в парке Лёвенру была спроектирована и построена фирмой 3park Eesti OÜ и финансировалась из средств столичного народного бюджета.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.