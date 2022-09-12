В Таллинне открыли тропу приключений. Автор идеи - 15-летняя школьница

Автор победившей идеи - Рэйчел Каролин Кунда, 15-летняя школьница из Таллинна, чью идею с радостью поддержали жители Кристийне. На мероприятии выступил Яан Роосе, чемпион мира по слэклайну и лучший канатоходец Эстонии, с захватывающим выступлением, созданным специально для этого события.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, в Кристийне всегда с радостью принимают всевозможные аттракционы. „Низкая тропа приключений парка Лёвенру — одна из самых больших низких приключенческих троп в Эстонии. Интерес местных жителей к этому объекту во время оформления разрешения на строительство и эксплуатации был очень высоким, что говорит о том, что такие аттракционы в общественном месте просто необходимы. Люди с удовольствием проводят свободное время на свежем воздухе, особенно если его можно провести активно и интересно. На низкой тропе приключений рады всем, вход свободный, нужно только соблюдать правила безопасности и разумно оценивать свои физические возможности“, — добавил Рийбе.

По словам руководителя проекта фирмы 3park Eesti OÜ Каспара Нымберга, для прохождения трассы не требуется специального снаряжения, все элементы установлены низко, чтобы пользоваться было удобно и безопасно. „В мерах безопасности установлено специальное покрытие, смягчающее падение. Тропа приключений включает в себя множество интенсивных элементов восхождения и два длинных спуска“, — сказал Нымберг. „Наша фирма построила более сотни приключенческих троп, как по Эстонии, так и за рубежом, но низкая тропа приключений в парке Лёвенру стала одной из самых больших проектов. Мы всегда стараемся делать все отлично и с энтузиазмом, надеемся что результат всем понравится“, - добавил он.