Юри Ратас призвал членов Рийгикогу продолжать диалог с жителями Эстонии

„Год назад, когда я выступал перед вами на вступительном заседании прошлой осенней сессии, я сказал, что наша работа должна быть в большей степени направлена на диалог с каждым из жителей Эстонии. Эта цель осталась прежней. Мы должны продолжать вести диалог с жителями Эстонии, обсуждать благосостояние, безопасность, духовное и физическое здоровье, образование, экономику и международную обстановку, – сказал Ратас и призвал в этом году уделить больше внимания цели достичь каждого жителя Эстонии. – Народ хочет все больше участвовать в обсуждении государственных решений, и я считаю, что при укреплении демократии это – единственная возможность для государства обратиться к своим людям. Только в ходе диалога можно решить проблемы народа и предупредить их“.

Спикер Рийгикогу призвал не бояться изменений, если это необходимо согласно новой информации. „Мир вокруг нас меняется быстро. Парламент должен поддерживать необходимые инновации. Необходимо действовать разумно и решительно, как касательно внутригосударственных вопросов, так и на международной арене“, – сказал он, подчеркнув, что в изменившейся ситуации в сфере безопасности первостепенное значение имеет сотрудничество.

„Я рад, что мы придерживаемся принципов единогласия во внешней политике и политике в сфере безопасности. Безопасности никогда не может быть слишком много. Война требует и от нас более существенного вклада в государственную оборону и активную внешнюю политику“.

В то же время наибольшее внимание следует уделять сферам, которые будут способствовать улучшению жизни населения Эстонии. В числе прочего он отметил, что из-за ряда кризисов все более актуальной темой становится доступность и жизнеспособность общественных услуг.