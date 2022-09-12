Финляндия не будет закрывать въезд или ужесточать выдачу виз россиянам, так как для этого „нет законного основания“(7)
„Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз — это меры, для которых мы не можем найти законного основания. В основе системы и верховенства закона лежит то, что ситуация каждого заявителя рассматривается в индивидуальном порядке“, — приводит СМИ слова Таннера.
По словам Таннера, после отмены упрощенного режима есть три главных изменения: увеличения сбора до 80 евро, увеличение минимального срока рассмотрения до 15 дней и возможность требования дополнительных документов для подтверждения целей поездки. Большинство возможных ограничений, отмечает он, Финляндия уже ввела.
Что касается практики стран-соседей, в частности, запрета на въезд или признания виз недействительными, Финляндия не намерена самостоятельно вводить подобные ограничения. Это уже вызвало недовольство со стороны Эстонии.
„Я озадачена тем, что Финляндия не присоединилась к странам Балтии и Польше в их решении ограничить въезд российских туристов по шенгенским визам, выданным в других странах ЕС. Финляндия ссылается на юридические причины, которые я считаю неправдоподобными“, — заявила директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк.
Юсси Таннер в ответ на её заявление написал, что, согласно закону, каждое решение должно приниматься индивидуально, а не на основе национальности. „Почему Финляндия не готовит запрет на въезд или запрет на выдачу виз для российских граждан? Я попытаюсь объяснить. Государственные органы всегда должны строго соблюдать закон, и мы не думаем, что общий запрет на выдачу виз (или въезд) для одной национальности совместим с законом“, — написал он.
Кроме того, Таннер отказался комментировать решения других стран, отметив, что весьма скептически относится к полному запрету на выдачу виз российским туристам. Чтобы это решение было законным, потребуется совместное решение на уровне ЕС и поправка к Шенгенскому соглашению, считает Таннер. По его мнению, столь глубокие изменения в Шенгенской системе и правовых принципах „маловероятны в нынешней ситуации“.
Источник: телеграм-канал для путешественников „Ну чё, народ, погнали?“
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