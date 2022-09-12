За рубежом
12.09.2022, 20:18

Финляндия не будет закрывать въезд или ужесточать выдачу виз россиянам, так как для этого „нет законного основания“

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: KIMMO BRANDT | EPA

Финляндия продолжает выдавать россиянам визы и не находит законных оснований для введения полного запрета на их выдачу, сообщает издание Iltalehti со ссылкой на комментарий главы консульской службы МИД Юсси Таннера.

„Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз — это меры, для которых мы не можем найти законного основания. В основе системы и верховенства закона лежит то, что ситуация каждого заявителя рассматривается в индивидуальном порядке“, — приводит СМИ слова Таннера.

По словам Таннера, после отмены упрощенного режима есть три главных изменения: увеличения сбора до 80 евро, увеличение минимального срока рассмотрения до 15 дней и возможность требования дополнительных документов для подтверждения целей поездки. Большинство возможных ограничений, отмечает он, Финляндия уже ввела.

Что касается практики стран-соседей, в частности, запрета на въезд или признания виз недействительными, Финляндия не намерена самостоятельно вводить подобные ограничения. Это уже вызвало недовольство со стороны Эстонии.

„Я озадачена тем, что Финляндия не присоединилась к странам Балтии и Польше в их решении ограничить въезд российских туристов по шенгенским визам, выданным в других странах ЕС. Финляндия ссылается на юридические причины, которые я считаю неправдоподобными“, — заявила директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк.

Юсси Таннер в ответ на её заявление написал, что, согласно закону, каждое решение должно приниматься индивидуально, а не на основе национальности. „Почему Финляндия не готовит запрет на въезд или запрет на выдачу виз для российских граждан? Я попытаюсь объяснить. Государственные органы всегда должны строго соблюдать закон, и мы не думаем, что общий запрет на выдачу виз (или въезд) для одной национальности совместим с законом“, — написал он.

Кроме того, Таннер отказался комментировать решения других стран, отметив, что весьма скептически относится к полному запрету на выдачу виз российским туристам. Чтобы это решение было законным, потребуется совместное решение на уровне ЕС и поправка к Шенгенскому соглашению, считает Таннер. По его мнению, столь глубокие изменения в Шенгенской системе и правовых принципах „маловероятны в нынешней ситуации“.

Источник: телеграм-канал для путешественников „Ну чё, народ, погнали?“

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