Финляндия не будет закрывать въезд или ужесточать выдачу виз россиянам, так как для этого „нет законного основания“

„Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз — это меры, для которых мы не можем найти законного основания. В основе системы и верховенства закона лежит то, что ситуация каждого заявителя рассматривается в индивидуальном порядке“, — приводит СМИ слова Таннера.

По словам Таннера, после отмены упрощенного режима есть три главных изменения: увеличения сбора до 80 евро, увеличение минимального срока рассмотрения до 15 дней и возможность требования дополнительных документов для подтверждения целей поездки. Большинство возможных ограничений, отмечает он, Финляндия уже ввела.

Что касается практики стран-соседей, в частности, запрета на въезд или признания виз недействительными, Финляндия не намерена самостоятельно вводить подобные ограничения. Это уже вызвало недовольство со стороны Эстонии.

„Я озадачена тем, что Финляндия не присоединилась к странам Балтии и Польше в их решении ограничить въезд российских туристов по шенгенским визам, выданным в других странах ЕС. Финляндия ссылается на юридические причины, которые я считаю неправдоподобными“, — заявила директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк.

Юсси Таннер в ответ на её заявление написал, что, согласно закону, каждое решение должно приниматься индивидуально, а не на основе национальности. „Почему Финляндия не готовит запрет на въезд или запрет на выдачу виз для российских граждан? Я попытаюсь объяснить. Государственные органы всегда должны строго соблюдать закон, и мы не думаем, что общий запрет на выдачу виз (или въезд) для одной национальности совместим с законом“, — написал он.