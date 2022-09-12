ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (201-й день): из Луганской области бегут тысячи человек; учителям, согласившимся преподавать по российским программам, грозит до 15 лет тюрьмы(8)
Подводим итоги 201-го дня военного вторжения России в Украину.
Утром в Харькове было восстановлено электроснабжение, прерванное после российских ракетных ударов по городской ТЭЦ в воскресенье, однако днем город снова оказался под массированным обстрелам и вновь был обесточен. В результате обстрелов погиб один человек, не менее четырех получили ранения, в областном центре остановилось движение метро и электротранспорта.
Украина переломила ход войны в результате успешного контрнаступления, но военные действия, вероятно, продлятся и в следующем году, прогнозирует американский Институт изучения войны (ISW).
По прогнозам экспертов, Киев впредь будет все чаще диктовать место и характер основных боевых действий. Однако, российские войска сосредоточатся на восстановлении устойчивой оборонительной линии, и Украине придется начинать новые контрнаступательные операции, чтобы вернуть свои территории.
Российские военные и местные жители массово покидают Луганскую область из-за контрнаступления ВСУ, сообщают украинские власти. Российская ФСБ, в свою очередь, сообщает, что только за одни за сутки на территорию России из контролируемых „народными республиками“ районов Луганской и Донецкой областей прибыли 17 тыс. человек.
Российская армия, по данным ВСУ, массово отступает и на Херсонском направлении. В ВСУ утверждают, что российским военным поставлена задача оставлять позиции любой ценой.
Оперативное командование „Юг“ украинской армии в сводке в понедельник объявило, что за последние недели, с момента, когда украинские части начали атаковать в Херсонской области, там освобождены 13 населенных пунктов и 500 кв. км территории. Среди них - Высокополье, Нововознесенское, Миролюбовка, Белогорка и Сухой ставок.
Рамзан Кадыров заявил, что в Украину „после отпуска“ вернулись элитные чеченские подразделения, которые будут выполнять задачи в Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.
На освобожденных Украиной территориях Харьковской области задержали учителей, согласившихся преподавать по российским программам. Украинским учителям, которые согласились преподавать на оккупированных территориях по российской программе, грозит преследование за коллаборационизм. Соответствующая статья предусматривает до 15 лет заключения.