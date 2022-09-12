ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (201-й день): из Луганской области бегут тысячи человек; учителям, согласившимся преподавать по российским программам, грозит до 15 лет тюрьмы

Утром в Харькове было восстановлено электроснабжение, прерванное после российских ракетных ударов по городской ТЭЦ в воскресенье, однако днем город снова оказался под массированным обстрелам и вновь был обесточен. В результате обстрелов погиб один человек, не менее четырех получили ранения, в областном центре остановилось движение метро и электротранспорта.

Украина переломила ход войны в результате успешного контрнаступления, но военные действия, вероятно, продлятся и в следующем году, прогнозирует американский Институт изучения войны (ISW).

По прогнозам экспертов, Киев впредь будет все чаще диктовать место и характер основных боевых действий. Однако, российские войска сосредоточатся на восстановлении устойчивой оборонительной линии, и Украине придется начинать новые контрнаступательные операции, чтобы вернуть свои территории.

Российские военные и местные жители массово покидают Луганскую область из-за контрнаступления ВСУ, сообщают украинские власти. Российская ФСБ, в свою очередь, сообщает, что только за одни за сутки на территорию России из контролируемых „народными республиками“ районов Луганской и Донецкой областей прибыли 17 тыс. человек.

Российская армия, по данным ВСУ, массово отступает и на Херсонском направлении. В ВСУ утверждают, что российским военным поставлена задача оставлять позиции любой ценой.

Оперативное командование „Юг“ украинской армии в сводке в понедельник объявило, что за последние недели, с момента, когда украинские части начали атаковать в Херсонской области, там освобождены 13 населенных пунктов и 500 кв. км территории. Среди них - Высокополье, Нововознесенское, Миролюбовка, Белогорка и Сухой ставок.

Рамзан Кадыров заявил, что в Украину „после отпуска“ вернулись элитные чеченские подразделения, которые будут выполнять задачи в Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.