Полиция ищет пропавшего в Тойла 40-летнего Кейта

6 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в конце августа 40-летний Кейт покинул свой дом на улице Сепа в поселке Тойла и местонахождение мужчины до сих пор неизвестно. По словам родственников, мужчина должен был ехать в Йыхви, а затем в Таллинн, но до запланированного пункта назначения он не добрался.

Полиция начала поиски, к сегодняшнему дню были опрошены работодатель, родственники и знакомые, но никто из них не знает, где может быть Кейт. В больницах тоже проверили, мужчины там нет.

Кейт был одет в темно-синюю футболку, черные шорты и черные ботинки, когда ушел из дома. Рост 180 см, крепкого телосложения, у мужчины светло-каштановые волосы.

Всех, у кого есть информация о Кейте, просят сообщить об этом по телефону 3372369 или по номеру мобильного телефона 59198538. Информация также может быть отправлена ​​по электронной почте на адрес [email protected].

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