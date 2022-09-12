Сборная Латвии по хоккею узнала соперников на домашнем ЧМ-2023
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2023 года с изменениями в составах групп. Сборная Латвии начнет турнир против Канады, которую на домашнем турнире в прошлом году удалось обыграть с сухим счетом.
В опубликованных после окончания чемпионата мира 2022 года списках сборная Чехии получила место в группе A, а сборная США находилась в группе B. На этой неделе стало известно, что чехи на следующем чемпионате мира сыграют в группе В, а американцы — в группе А. Изменения в составах групп основаны на организационных пожеланиях оргкомитета, который захотел развести североамериканские команды по группам и выровнять в группах количество европейских сборных, чтобы повысить интерес болельщиков к турниру и увеличить продажи билетов, пишет Delfi.lv.
Таким образом, в группе А сыграют сборные Финляндии, США, Швеции, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии. Матчи пройдут в Тампере на Nokia Arena, которая вмещает 13 455 зрителей.
В группу B попали сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении. Матчи этой группы будут проходить в Arēna Rīga, которая может собрать до 10 300 зрителей.
Для Финляндии это будет десятый чемпионат мира, для Латвии — третий.
Матчи группового этапа будут проходить каждый день с 12 по 23 мая. Четвертьфиналы запланированы на 25 мая, полуфиналы — на 27 мая, а финал и матч за бронзу состоятся 28 мая 2023 года. Всего на турнире будет сыграно 64 матча.
Турнир откроется матчами Финляндия — США и Словакия — Чехия. Сборная Латвии стартовый матч проведет вечером 12 мая против сборной Канады. На домашнем турнире 2021 года сборная Латвии под руководством Боба Хартли обыграла канадцев 2:0. В той игре ворота сборной Латвии защищал Матис Кивлениекс, который отразил все 38 бросков.
Уже на следующий день после матча с канадцами сборная Латвии сыграет со Словакией. На 15 мая запланирована игра против Чехии, на 17 мая — против Норвегии. Еще через два дня сборная Латвии сыграет со Словенией, затем — с Казахстаном, а в заключительном туре — со Швейцарией.
Формат чемпионата мира не претерпит изменений. В турнире примут участие 16 команд, которые поровну разбиты на две группы. Предварительный этап будет проходить по круговой системе — каждая команда сыграет с каждой (всего 7 туров). Места в таблице распределяются в зависимости от набранных очков. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала и сыграют по следующей схеме: первая против четвертой, вторая — против третьей. Далее следуют 1/2 финала, матч за третье место и финал.
Полуфинальные пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам группового этапа с учетом следующих параметров: положение в группе, количество очков, разница голов, число забитых заброшенных шайб и рейтинг сборной. Команда с наиболее высоким рейтингом сыграет с худшей. В финале нет буллитов, формат овертайма — 3 на 3 до первого гола. Команды, которые займут последние места в своих группах, покинут элитный дивизион. Впрочем, это правило не относится к команде, которая будет хозяйкой следующего ЧМ.
В следующем году на чемпионате мира сыграют сборные Венгрии и Словении, которые заменят в высшем дивизионе Италию и Великобританию. Напомним, что IIHF отстранила от участия в турнире сборные России и Беларуси. Чемпионат мира изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге.
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